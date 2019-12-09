Встреча "нормандской четверки": как Зеленский с Путиным будут решать судьбу Донбасса

Сегодня, 9 декабря, в Париже состоится встреча лидеров стран "нормандского формата" – Украины, России, Германии и Франции. Впервые в рамках саммита запланирована двусторонняя встреча украинского и российского президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина.

После трехлетнего перерыва "нормандская четверка" вновь соберется, чтобы попытаться решить вопрос многолетнего конфликта на Донбассе. Подробнее о повестке дня "нормандского саммита", и чего ждать от переговоров Украине – читайте в OBOZREVATEL.

Главное:

В ходе переговорного процесса Зеленский будет добиваться решения таких вопросов, как обмен пленными, прекращение огня и вывод бандформирований из Донбасса.

Тема амнистии и местных выборов будет затронута, но вряд-ли по ней будут готовы решения.

Вероятно, удастся договорится о продлении контракта по транзиту российского газа через Украину.

Тема Донбасса будет не единой на двухсторонних переговорах Зеленского и Путина.

График и топ-темы грядущей встречи

Встреча глав Франции и Германии Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель, совместно с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным намечалась уже давно. После долгих переговоров и нескольких переносов дат, сторонам удалось достичь соглашения и официально назначить дату и место проведения саммита.

Эммануэль Макрон и Ангела Меркель "РБК"

Главной темой переговоров, конечно же, является урегулирование ситуации на востоке Украины. В первую очередь Зеленский собирается поднять темы возврата пленных украинцев, прекращение огня и вывод чужих войск и бандформирований с территории Донбасса.

Ожидается, что по итогам встречи будет согласована последовательность имплементации Минских соглашений, в основу которого ляжет так называемая "формула Штайнмайера", которая ранее была подписана участниками Трехсторонних контактных переговоров в Минске.

Как считают эксперты-международники, один из самых дискуссионных и сложных вопросов – проведение выборов на оккупированных территориях, скорее всего даже не будет подниматься. Вероятно, что такие темы, как особый статус, амнистия, местные выборы и другие станут темой последующих встреч, правда, с условием того, что сегодняшние переговоры будут успешными.

Еще один, не менее важный вопрос – "газовая война" между Украиной и РФ. Как известно, с 1 января 2020 года заканчивается действие контракта на транзит российского газа через украинскую ГТС в Европу. На данный момент ведутся сложные переговоры о его продлении. Однако Кремль требует от Киева отказаться от всех международных исков "Нафтогаза" к "Газпрому", только в этом случае возможно достижение соглашения по данному вопросу.

Скорее всего, эта тема также будет подниматься не только в ходе переговоров "нормандской четверки", но и на двухсторонней встрече Зеленского и Путина.

Как сообщают журналисты с места событий, встреча лидеров Украины, Франции, Германии и России состоится в Елисейском дворце во второй половине дня.

Согласно графику, в резиденцию президенты должны прибыть в 14:55 по местному времени (в 15:55 по Киеву). В 15:05 (16:05 по Киеву) Зеленский встретится с Макроном, а в 15:30 (16:30 по Киеву) с канцлером Германии Ангелой Меркель.

В 16:00 (17:00 по Киеву) все стороны соберутся для проведения переговоров в "нормандском формате". Предположительно в 18:45 (19:45 по Киеву) по итогам встречи Зеленский, Макрон, Меркель и Путин выйдут к журналистам.

Встреча Зеленского и Путина

Обе стороны сегодня подтвердили проведение двухсторонней встрече в Париже. Со стороны Украины о том, что Зеленский и Путин встретятся после переговоров лидеров стран "нормандской четверки", заявил участник украинской делегации в Париже, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Владимир Путин и Владимир Зеленский

С российской стороны подтверждение пришло от имени помощника Путина Юрия Ушакова.

Это станет первой личной встречей двух президентов, и в каком-то смысле ознакомительной. Поэтому ожидать, что по итогам переговоров будут решены стратегически важные для обеих стран вопросы, не стоит.

По словам эксперта-международника Андрея Каракуца, тема, которая точно будет подниматься в ходе двухсторонней встречи, и которую вероятнее всего удастся решить – обмен пленными.

"С тем мандатом, с которым поехал Зеленский, ему прежде всего важно вернуть военнопленных, это и есть его цель, и чего он может достичь. Это должно решиться в формате двусторонних переговоров", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

Вероятно, удасться достичь компромисса и в газовом вопросе, считает Каракуц: "Сейчас транзит газа через "Турецкий поток" или "Северный поток" на самом деле блокируются США, то есть для Путина важно, чтобы Зеленский согласился на какой-то прямой контракт, который бы позволил РФ определенное время быть главным поставщиком газа на европейский рынок".

Владимир Зеленский "Администрация президента"

Непременно будет подниматься тема ситуации на востоке Украины. Но вокруг нее накопилось очень много проблем, требующих пошагового решения, и одними переговорами тут не обойдешься.

Но, не о Донбассе едином пообщаются президенты. В комментарии OBOZREVATEL политолог-международник Юлия Осомоловская очертила ряд двухсторонних проблем между странами, которые необходимо решать.

"Проблемы в отношениях между Украиной и Россией не ограничивается только вопросами Донбасса, у нас есть газовый вопрос, и двусторонних торговых отношений, и авиасообщение, и другие вопросы, которые были заторможены из-за обострения конфликта. Но их нужно решать. И сейчас не стоит говорить, что после этих двусторонних переговоров президенты выйдут с каким-то содержательным пакетом договоренностей. Значительным продвижением будет уже то, если стороны договорятся об установлении контактов на всех возможных уровнях для того, чтобы решать насущные вопросы", – считает она.

Окончание войны

Несмотря на то, что тема урегулирования ситуации на Донбассе будет главной и в ходе встречи "нормандской четверки", и на двухсторонних переговорах, никакого прорыва тут международники не ожидают.

Максимальным эффектом от переговоров может стать договоренность о дальнейшем процессе разведения сил и средств на линии разграничения, и обмен пленными. Но полноценное возвращение Донбасса во многом зависит именно от вопроса аннексированного Крыма.

"На самом деле все стороны хотят уже закончить этот конфликт, и сама Россия хочет избавиться от этой ноши. Но РФ хочет, чтобы процесс возвращения Донбасса проходил в определенных рамках, чтобы при этом не упоминался Крым", – говорит Каракуц.

В общем, РФ все же может уступить и начать процесс прекращения военной фазы конфликта, чтобы доказать Западу, что они готовы начать мирный процесс.

"Россия хочет, чтобы забыли о Крыме, и то, что сейчас происходит на Донбассе, по моим собственным источникам, в принципе РФ оттуда выходит. Она перестала делать выплаты, и люди там по сути выживают. Это как раз демонстрация того, что она хочет вернуть Донбасс, но не как подарок, а как бремя для Украины, затянет ее в еще больший хаос", – отметил он.

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Заместитель директора украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко, также соглашается, что достижение значительных результатов по урегулированию ситуации на Донбассе тесно связано с признанием аннексированного Крыма российским.

"Для них Донбасс всегда будет инструментом для отвлечения Украины от более главного вопроса – Крыма. К тому времени, пока Украина не признает Крым российским, или РФ не отдаст полуостров назад, решения проблемы войны на Донбассе не стоит. Поскольку, как только мы закончим войну на востоке, сразу встанет вопрос Крыма", – заявил он.

По словам Каракуца, этого вопроса российская и украинская сторона также может коснутся при личной встрече. И хотя официально никто от Крыма отказываться не будет, все же странам необходимо решить этот вопрос, и прийти к компромиссу. Один из них – возможность определенного возвращение к статус-кво и восстановления определенных экономических связей.

"На самом деле эта фаза проходит уже 6 лет этого латентного конфликта в Крыму. И решение конфликта также необходимо обеим странам. Но здесь придется идти на уступки", – сказал он.

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