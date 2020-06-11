Оккупанты призвали Зеленского "раскаяться" за слова о Крыме

К президенту Украины Владимиру Зеленскому должно прийти "чувство раскаяния" за отношение к людям в аннексированном Крыму.

Об этом заявил РИА Новости так называемый вице-премьер оккупационного правительства Крыма Георгий Мурадов, комментируя слова Зеленского о том, что россиянам скоро станет стыдно за аннексию полуострова.

Владимир Зеленский

"Должно прийти раскаяние. Раскаяние за ложь и клевету в адрес Крыма и крымчан, за бесконечные блокады (водную, энергетическую, транспортную, продовольственную), нацеленные на создание гуманитарной катастрофы, за разрыв крайне выгодных для Украины экономических связей с Россией, без которых она и выжить-то не может, за попытки уничтожения в сознании украинцев нашей общей исторической памяти и погружение украинского народа во мрак полунацистского угара", – сказал Мурадов.

По его словам, Зеленскому стоит "стыдиться за десятилетия унижения русскоязычного и крымско-татарского населения полуострова, чьи языковые, образовательные и иные права на самостоятельное развитие грубо попирались, за угрозу майдановско-бандеровских властей Киева развязать войну и этническую чистку в Крыму, что и стало причиной обращения к тому времени уже независимой республики Крым к России с просьбой о возвращении в лоно своей исторической Родины".

Мурадов добавил, что крымчане готовы показать дорогу украинскому народу, "сбитому с толку лживыми посулами их закордонных недоброжелателей".

"А что касается России и ее многонационального народа, то у нее в формирующемся посткризисном мире открываются безграничные новые возможности, и она может только гордиться тем, что спасла Крым от разрушения, а его народ – от неминуемых жертв", – считает он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский заявил, что Крым вернется в состав Украины по той причине, что российскому народу будет стыдно через несколько лет из-за аннексии полуострова.

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