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"Огонь, вода и варенная колбаса": Богословская рассказала об испытаниях в политике

3.1тЧитать материал на украинском

Кандидат в президенты Украины и бывший народный депутат Инна Богословская заявила, что ее президентская кампания в 2010 году финансировалась на последние деньги семьи.

Об этом Богословская рассказала в рамках телевизионного проекта "В БАШТІ с Орестом Сохаром". По ее словам, за время пребывания у власти она не получила ни цента.

"Привыкните, так бывает. Напротив вас человек, прошедший испытания в политике - сквозь огонь, воду и медные трубы. Я все, что у меня было, потратила на политическую работу. За время пребывания у власти не получила ни одного цента, ни одного. Я ела, простите, вареную колбасу, когда все считали, что я олигарх", - рассказала политик.

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"Я заплатила за свое право говорить вам правду сегодня. Когда другие дети катались по Мальдивам, моя дочь зарабатывала 250 долларов в месяц - и это было хорошей платой", - отметила Богословская.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в июле 2018 года о своем намерении принять участие в предстоящей президентской гонке сообщила известный политик Инна Богословская.

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Тема
Эксклюзив
Персона
Инна Богословская
Место
Украина
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