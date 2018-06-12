"Очень сложно для Лаврова": Климкин раскрыл подробности переговоров в Берлине

Впервые переговоры глав МИД Украины, Германии, Франции и России в "нормандском формате" в Берлине прошли продуктивно и были очень сложными для представителя РФ Сергея Лаврова.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает "Укринформ".

По его словам, стороны обсудили ряд вопросов, в частности относительно освобождения политзаключенных.

Глава МИД отметил, что представители стран планируют провести саммит в "нормандскому формате" уже в ближайшее время, но его нужно подготовить должным образом. Конкретные сроки еще не обсуждались.

Также Климкин пояснил, что для встречи на высшем уровне надо определить содержание. Поэтому стороны договорились работать дальше, чтобы определить общие рамки "и оставить два - три вопроса, которые имеют исключительно политическое значение", чтобы вынести их на обсуждение глав государств и принятия решения.

При этом министр подчеркнул - встреча, которая прошла 11 июня, была "действительно полезной", ведь она продемонстрировала, что Украина вместе с Германией и Францией стоят на четкой совместной позиции по всем вопросам и скоординированно могут давить на Россию.

В результате глава российского МИД Сергей Лавров вынужден был признать, что российская позиция относительно некоторых пунктов "нуждается в дальнейших дискуссиях".

Климкин отметил, что происходили реальные дискуссии по вопросам, которые никогда не обсуждались в "нормандском формате": о политических заключенных вообще, а не только о заложниках; о миротворческой миссии.

“Впервые мы сегодня реально обсуждали освобождение наших политзаключенных и заложников... В первый раз была действительно реальная дискуссия, очень сложная для Лаврова", - подчеркнул Климкин.

Павел Климкин InfoResist

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Петр Порошенко поручил Павлу Климкину затронуть на переговорах вопрос политзаключенных в России и оккупированном Крыму.