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Роман Насиров
Роман Насиров
Украинский политик. Президент Федерации дзюдо УкраиныВсе статьи автора

Обязательный психиатрическое осмотр топ-чиновников: хорошая идея!

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Хорошая идея - сделать обязательный реальный психиатрический и наркологический осмотр кандидатов в президенты. А также министров, депутатов и вообще всех топ чиновников. В Верховной Раде уже есть законопроект.

Многие люди даже не представляют себе, что такое работа президента. Я точно знаю, что это бессонные ночи, постоянные поездки, перелеты, напряжение 24 часа в сутки. Самая ответственная должность, которая только может быть. Граждане должны быть уверены, что на эту должность претендуют адекватные, физически и психически здоровые политики.

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В Штатах история со справками о состоянии здоровья кандидатов в президенты серьезно обсуждается последние лет десять. Там пытаются найти ту самую тонкую грань, за которой приватность останется нетронутой.

Сейчас практика такая: с согласия кандидата или избранного президента его личный врач публикует так называемое письмо о здоровье. Но, похоже, после президентства Трампа процедура может измениться. Штука в том, что личный врач в Америке получает деньги от своего клиента, в данном случае от кандидата/президента. И здесь уже клиент решает, что именно он позволяет написать для публики. Думаю, американцы сделают оргвыводы и пропишут отдельную процедуру.

Возвращаясь к Украине. Я бы предложил даже больше. Обязательно для всех государственных чиновников высшего ранга очень полезно было бы провести хотя бы несколько дней, выходные к примеру, в следственном изоляторе. Для того, чтобы каждый чиновник наверняка знал и понимал, что может быть, если он или она будут действовать незаконно.

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