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28 декабря • обновлено в 17:43
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Обступил спецназ: Зеленский удивил усиленной охраной на Прикарпатье. Видео

4.6т
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Президент Украины Владимир Зеленский приехал проверить строительство моста на Ивано-Франковщине в окружении охраны и бойцов отряда спецназначения.

На это обратили внимание журналисты, прибывшие в село Долгое-Калушское, чтобы увидеть главу государства (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Спецназначенцы, охрана, уже люди переживают, что амбалы обступят президента", – отметил один из корреспондентов.

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Зеленский удивил усиленной охраной на Прикарпатье

Зеленский удивил усиленной охраной на Прикарпатье

Скриншот из видео

Отметим, людям все же удалось пообщаться с президентом, хотя близко к нему никого так и не подпустили.

Смотрите видео с 16:36

Как сообщал OBOZREVATEL, в рамках визита Зеленский подтвердил, что 29 декабря пройдет обмен пленными между Украиной и "Л/ДНР". Также он признался, что будет праздновать Новый год на Прикарпатье.

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Автор
Ирина Кулинич
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Меренич Михайло
Меренич Михайло
Пересцяв?
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Малько Олександр
Малько Олександр
Копіює ху...ла?
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