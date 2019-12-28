Обступил спецназ: Зеленский удивил усиленной охраной на Прикарпатье. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский приехал проверить строительство моста на Ивано-Франковщине в окружении охраны и бойцов отряда спецназначения.
На это обратили внимание журналисты, прибывшие в село Долгое-Калушское, чтобы увидеть главу государства (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
"Спецназначенцы, охрана, уже люди переживают, что амбалы обступят президента", – отметил один из корреспондентов.
Зеленский удивил усиленной охраной на Прикарпатье
Скриншот из видео
Отметим, людям все же удалось пообщаться с президентом, хотя близко к нему никого так и не подпустили.
Смотрите видео с 16:36
Как сообщал OBOZREVATEL, в рамках визита Зеленский подтвердил, что 29 декабря пройдет обмен пленными между Украиной и "Л/ДНР". Также он признался, что будет праздновать Новый год на Прикарпатье.
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