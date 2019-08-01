"Об*срать все украинское": Соколова предложила союз "в*тной клоаки" Шария и Дубинского

Скандальный блогер Анатолий Шарий и журналист Александр Дубинский, который прошел в Верховную Раду от президентской партии "Слуга народа", являются яркими представителями ватников, которым стоило бы объединить свои усилия.

Такое мнение высказала украинская журналистка Янина Соколова в ответ на их нападки. Она объяснила, что именно вкладывает в понятие "ватник".

"Это категория людей, которые не понимают в какой стране они живут. Это не украинцы, это те, кто случайно тут находится и до конца не понимает, кто в этой стране герой, кто антигерой, куда стоит двигаться и за что бороться. Эти люди не любят язык, украинскую культуру, эти люди имеют одно желание – обосрать все украинское и как можно больше заработать выдуманных денег на выдуманных вещах. Это те идеалы и критика, которая звучит из уст Шария и Дубинского", - сказала она.

Янина Соколова

Журналистка предложила им объединить усилия.

"Я им хочу сказать: друзья, вам надо объединиться, будете иметь еще большую поддержку в парламенте и согласно закону еще большее финансирование политических сил. Благословляю вас на союз, будете неплохо смотреться вместе, вы очень похоже и внешне и внутренне, вам надо объединиться. Меня очень удивляют украинцы, которые голосуют за Оппоблок и Шария, за явно пророссийские силы, которые, как клоака появились на территории Украины", - сказала Соколова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова прошлась по избирателям реваншистов в Раде.

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