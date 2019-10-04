"Позитивный эффект": социолог оценил обращение Зеленского из-за "формулы Штайнмайера"

Генеральный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто допустил, что последнее обращение к гражданам Украины президента Владимира Зеленского из-за "формулы Штайнмайера" будет иметь позитивный эффект для власти.

"Думаю, что это выступление должно подействовать. По крайней мере, точно на сторонников Зеленского, если у них были какие-то сомнения", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

Как пояснил социолог, КМИС не проводил специального исследования по поводу обращения президента. В то же время он рассказал о том, какой была реакция на предыдущие обращения главы государства и действия власти.

Порядка 15% тех, кто голосовал против Зеленского, поддерживали действия власти

"Ранее в исследованиях мы задавали вопросы о поддержке тех или иных действий власти. В основном те, кто голосовал за Зеленского, поддерживали их. Порядка 15% тех, кто голосовал против, также поддерживали действия власти. Остальные затруднялись ответить на вопрос", – сообщил Паниотто.

"По вопросу о продаже земли так уже не получилось, хотя все равно наблюдается существенный сдвиг. Если в прошлом году против такого решения высказывалось порядка 72%, то сейчас – порядка 50%".

Как писал OBOZREVATEL, в связи с массовыми протестами против подписания Украиной "формулы Штайнмайера" 3 октября президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением. В нем он заверил, что "никогда не сдаст Украину" и не перейдет "красные линии", касающиеся особого статуса Донбасса.

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