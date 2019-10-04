Главная Новости
4 октября • обновлено в 11:31
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Позитивный эффект": социолог оценил обращение Зеленского из-за "формулы Штайнмайера"

Читать материал на украинском

Генеральный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто допустил, что последнее обращение к гражданам Украины президента Владимира Зеленского из-за "формулы Штайнмайера" будет иметь позитивный эффект для власти.

"Думаю, что это выступление должно подействовать. По крайней мере, точно на сторонников Зеленского, если у них были какие-то сомнения", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

Как пояснил социолог, КМИС не проводил специального исследования по поводу обращения президента. В то же время он рассказал о том, какой была реакция на предыдущие обращения главы государства и действия власти.

Порядка 15% тех, кто голосовал против Зеленского, поддерживали действия власти

Порядка 15% тех, кто голосовал против Зеленского, поддерживали действия власти

"Ранее в исследованиях мы задавали вопросы о поддержке тех или иных действий власти. В основном те, кто голосовал за Зеленского, поддерживали их. Порядка 15% тех, кто голосовал против, также поддерживали действия власти. Остальные затруднялись ответить на вопрос", – сообщил Паниотто.

"По вопросу о продаже земли так уже не получилось, хотя все равно наблюдается существенный сдвиг. Если в прошлом году против такого решения высказывалось порядка 72%, то сейчас – порядка 50%".

Новости
"Верю": Путин рассказал, как Зеленскому стать "честным"

Как писал OBOZREVATEL, в связи с массовыми протестами против подписания Украиной "формулы Штайнмайера" 3 октября президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением. В нем он заверил, что "никогда не сдаст Украину" и не перейдет "красные линии", касающиеся особого статуса Донбасса.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Паниотто Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Формула Штайнмайера протест
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
41
18
Смешно
0
Интересно
5
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Распопін Дмитро
Распопін Дмитро
Владимир Паниотто - дурень думкою багатіє... очі роззуй
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Лыскин Юрий
Лыскин Юрий
Формула должна учесть, что русский полковник Гиркин привел вооруженный отряд в Донбасс (Славянск) и первый начал стрелять , захватив городское УМ, а до этого были протесты, как в Харькове. И это не гражданская война.Об этом Гиркин везде говорит: Игорь СТРЕЛКОВ. Но спусковой крючок войны всё-таки нажал я. Если бы наш вооруженный отряд не перешёл границу, в итоге всё бы кончилось, как в Харькове. Было бы несколько десятков убитых, обожженных, арестованных. И на этом бы кончилось. А практически маховик войны, которая до сих пор идёт, запустил наш отряд… http://zavtra.ru/content/view/kto-tyi-strelok/ https://www.youtube.com/watch?v=wMQXwrIhZDw https://www.youtube.com/watch?v=2AtTSo_HpY0 http://ok.ru/video/63304272587542-0 Правда Стрелка
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Serov Oleg
Serov Oleg
Лыскин Юрий, иди проспись,недоносок
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Макарский Александр
Макарский Александр
Всё-таки треба замутить очередной майдан и пополнить небесну сотню. Зачекались,болезные,пополнение из патриотов-нерабов. Да и пострыбать полезно перед холодами-ноги размять,кастрюли проветрить
Показать комментарий полностью
Ответить
0
4

Блоги / мнения

ads pixel