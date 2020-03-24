Главная Новости
24 марта • обновлено в 14:19
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Блоги - Новости политики

Геннадий Корбан
Геннадий Корбан
Политик Все статьи автора

Обращение к президенту: отправьте губернатора Бондаренко вместе с его замами на карантин, иначе они наделают беды!

3.1т

Уважаемый Президент, есть карантинная просьба. Вы не могли бы отправить в самоизоляцию нашего губернатора Бондаренко вместе с его замами и его облздравотделом? Они мешают работать городским властям, принимая абсурдные решения и путаясь под ногами, когда нужно координироваться, сотрудничать и помогать друг другу.

Помните вчерашний ночной поезд, который прибыл на киевский ЖД-вокзал? Так вот, докладываю, 55 человек, пассажиров из этого поезда, жители Днепра, Запорожья, Кривого Рога и Никополя были направлены автобусами в город Днепр. В 5.30 утра они прибыли по назначению. Абсолютно случайно руководство горздравотдела узнало о том, что в 21 опорную больницу города неизвестно откуда доставили группу людей. Когда информация подтвердилась, оказалось, что губернатор принял решение распустить всех по домам. Город успел перехватить всех 55 человек, включая четырех водителей и поместить их на обсервацию в 14-дневный карантин.

Или еще один пример. Недавно руководство области на комиссии по чрезвычайным ситуациям приняло решение мобилизовать медиков и отправить их на блокпосты – мерять температуру на границе всем въезжающим в область. Лучше бы он туда с градусниками отправил заместителей и сотрудников. Было бы больше толку.

Уважаемый Президент, очень прошу, отправьте назначенных вами коммивояжёров на обсервацию и карантин, иначе они наделают беды!

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Геннадий Корбан Геннадий Корбан
Персона
Александр Бондаренко
Место
Украина Днепр
Источник
Источник: Facebook Геннадия Корбана
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
1
Смешно
7
Интересно
6
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pollak John
Pollak John
Корбан ! Откуда в Украине губернаторы появились? Или ты подмахиваешь ватничкам как и твой хозяин Мойша ?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Политика

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги