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Обновленная партия Порошенко проводит съезд перед выборами в Раду: все подробности онлайн

1.6тЧитать материал на украинском

Политическая партия "Европейская солидарность" пятого президента Украины Петра Порошенко 9 июня проводит свой решающий съезд, на котором будет обнародован и утвержден список кандидатов в общемандатном и одномандатном округах на внеочередных выборах в Верховную Раду 2019.

Примечательно, что в партию вошли совершенно новые лица все одиозные и скандальные политики, которые бросили тень на репутацию политсилы в прошлом, по всей видимости, в этот раз остаются за бортом. Ставка была сделана на прозрачности отбора. (Чтобы посмотреть онлайн-трансляцию, доскролльте до конца страницы).

В частности, "Европейская солидарность" провела общественные праймериз. Голосовать за кандидатов можно было после регистрации на сайте организации "Справа громад", которая заключила с политсилой меморандум о проведении праймериз. Желание попасть в список партии высказали 239 человек, среди которых политики, активисты и лидеры мнений. Успешно праймериз прошли 77 из них – для этого надо было получить не более 20% голосов "против".

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Партия Порошенко проводит съезд перед выборами в Раду: все подробности

OBOZREVATEL следит онлайн за происходящим:

10:40 Лидер партии Петр Порошенко обратился к участникам съезда с вступительной речью. Пятый президент Украины призвал поддержать европейский вектор страны. Он также заверил, что в парламенте его сила будет защищать Украину от российской агрессии.

"Ми идем не за должностями, а чтобы отстаивать нашу идею и наши принципы", – заявил Порошенко.

Партия Порошенко проводит съезд перед выборами в Раду: все подробности

Скриншот из видео

10:31 По информации СМИ, в первую десятку партии "Европейская солидарность" вошли: пятый президент Украины Петр Порошенко, телеведущая София Федина, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, народный депутат Украины от БПП Иванна Клипуш-Цинцадзе, спикер Верховной Рады Андрей Парубий, один из лидеров крымскотатарского национального движения, председатель Меджлиса крымскотатарского народа в 1991—2013 годах, нардеп от БПП Мустафа Джемилев.

София Федина

София Федина

zik.ua

Иванна Климпуш-Цинцадзе

Иванна Климпуш-Цинцадзе

expres.online

Андрей Парубий

Андрей Парубий

LIGA.net

Мустафа Джемилев

Мустафа Джемилев

112 Украина

Какие шансы и ожидания

Согласно последним соцопросам, за партию "Европейская солидарность" планирует проголосовать 7,8%. Лидирует в этой гонке политсила президента Владимира Зеленского "Слуга народа" (48,2%). Далее идут "Оппозиционная платформа – За жизнь" (10,7%), "Батьківщина" (6,9%) и партия Святослава Вакарчука "Голос" (5,6%).

На первом съезде партии 31 мая Порошенко очертил главную задачу на выборах в Раду. "Мы не идем, чтобы быть оппозицией. Мы идем побеждать и брать власть", – сказал он.

Лидер политической силы заверил, что она будет принимать участие в выборах для того, чтобы побеждать и брать власть.

"Наша партия идет на выборы, чтобы Украина продолжала движение в направлении членства в ЕС и НАТО, чтобы не допустить российского реванша. И совершенно не случайно аббревиатура "Европейской солидарности" совпадает с аббревиатурой ЕС", – заявил Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Пятый президент Украины Петр Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность" (переименованная партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность") 31 мая.

  • Партия также существенно обновила состав центрального совета и президиума. В руководящие органы партии вошли известные общественные активисты, волонтеры, ветераны АТО, журналисты, эксперты. В частности, волонтер, голос львовского Евромайдана, доцент Львовского университета София Федина; ветеран АТО, боец 95-ой отдельной десантно-штурмовой бригады аэромобильных войск Александр Погребинский; первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко; тележурналист Виталий Гайдукевич; основатель группы волонтеров "Крылья Феникса" Юрий Бирюков.

  • 4 июня "Европейская солидарность" официально присоединилась к семье Европейской народной партии. ЕНП – это объединенная общеевропейская политическая партия, объединяющая национальные христианско-демократические и консервативные партии. ЕНП является крупнейшим общеевропейским партийным объединением Европы и после последних выборов в Европарламент сохранила за собой большинство.

  • Порошенко заявил, что его партия "Европейская солидарность" будет реализовывать на практике принцип равенства мужчин и женщин.

  • Ранее в БПП обсуждали возможность выдвижения лидера политической силы Петра Порошенко на пост премьер-министра Украины.

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Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
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Birxoff Oliver
Birxoff Oliver
это самые жирные. самые ухоженные свиньи украины, у них хорошая родословная. и очень. очень много денег. если чубатые не до конца конченные. то эту свиноферму под нож. то-есть 0% на выборах.
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Авакян Глеб
Авакян Глеб
Вся мразота скучковалась. Туда бы Надю с РПГ пострелять!))
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Реально они получат 3.6 % Без поросенко могли бы 7%.
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