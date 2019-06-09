Обновленная партия Порошенко проводит съезд перед выборами в Раду: все подробности онлайн

Политическая партия "Европейская солидарность" пятого президента Украины Петра Порошенко 9 июня проводит свой решающий съезд, на котором будет обнародован и утвержден список кандидатов в общемандатном и одномандатном округах на внеочередных выборах в Верховную Раду 2019.

Примечательно, что в партию вошли совершенно новые лица – все одиозные и скандальные политики, которые бросили тень на репутацию политсилы в прошлом, по всей видимости, в этот раз остаются за бортом. Ставка была сделана на прозрачности отбора. (Чтобы посмотреть онлайн-трансляцию, доскролльте до конца страницы).

В частности, "Европейская солидарность" провела общественные праймериз. Голосовать за кандидатов можно было после регистрации на сайте организации "Справа громад", которая заключила с политсилой меморандум о проведении праймериз. Желание попасть в список партии высказали 239 человек, среди которых политики, активисты и лидеры мнений. Успешно праймериз прошли 77 из них – для этого надо было получить не более 20% голосов "против".

OBOZREVATEL следит онлайн за происходящим:

10:40 Лидер партии Петр Порошенко обратился к участникам съезда с вступительной речью. Пятый президент Украины призвал поддержать европейский вектор страны. Он также заверил, что в парламенте его сила будет защищать Украину от российской агрессии.

"Ми идем не за должностями, а чтобы отстаивать нашу идею и наши принципы", – заявил Порошенко.

Скриншот из видео

10:31 По информации СМИ, в первую десятку партии "Европейская солидарность" вошли: пятый президент Украины Петр Порошенко, телеведущая София Федина, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, народный депутат Украины от БПП Иванна Клипуш-Цинцадзе, спикер Верховной Рады Андрей Парубий, один из лидеров крымскотатарского национального движения, председатель Меджлиса крымскотатарского народа в 1991—2013 годах, нардеп от БПП Мустафа Джемилев.

София Федина zik.ua

Иванна Климпуш-Цинцадзе expres.online

Андрей Парубий LIGA.net

Мустафа Джемилев 112 Украина

Какие шансы и ожидания

Согласно последним соцопросам, за партию "Европейская солидарность" планирует проголосовать 7,8%. Лидирует в этой гонке политсила президента Владимира Зеленского "Слуга народа" (48,2%). Далее идут "Оппозиционная платформа – За жизнь" (10,7%), "Батьківщина" (6,9%) и партия Святослава Вакарчука "Голос" (5,6%).

На первом съезде партии 31 мая Порошенко очертил главную задачу на выборах в Раду. "Мы не идем, чтобы быть оппозицией. Мы идем побеждать и брать власть", – сказал он.

Лидер политической силы заверил, что она будет принимать участие в выборах для того, чтобы побеждать и брать власть.

"Наша партия идет на выборы, чтобы Украина продолжала движение в направлении членства в ЕС и НАТО, чтобы не допустить российского реванша. И совершенно не случайно аббревиатура "Европейской солидарности" совпадает с аббревиатурой ЕС", – заявил Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Пятый президент Украины Петр Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность" (переименованная партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность") 31 мая.

Партия также существенно обновила состав центрального совета и президиума . В руководящие органы партии вошли известные общественные активисты, волонтеры, ветераны АТО, журналисты, эксперты. В частности, волонтер, голос львовского Евромайдана, доцент Львовского университета София Федина; ветеран АТО, боец 95-ой отдельной десантно-штурмовой бригады аэромобильных войск Александр Погребинский; первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко; тележурналист Виталий Гайдукевич; основатель группы волонтеров "Крылья Феникса" Юрий Бирюков.

4 июня "Европейская солидарность" официально присоединилась к семье Европейской народной партии. ЕНП – это объединенная общеевропейская политическая партия, объединяющая национальные христианско-демократические и консервативные партии. ЕНП является крупнейшим общеевропейским партийным объединением Европы и после последних выборов в Европарламент сохранила за собой большинство.

Порошенко заявил, что его партия "Европейская солидарность" будет реализовывать на практике принцип равенства мужчин и женщин.

Ранее в БПП обсуждали возможность выдвижения лидера политической силы Петра Порошенко на пост премьер-министра Украины.

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