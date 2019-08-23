Обмен политзаключенными с РФ: Зеленский сделал важное заявление

Результаты по вопросу обмена политзаключенными между Россией и Украиной будут в ближайшие дни.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве, 23 августа (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

"Мы ждем результатов шаг за шагом. Первые должны быть уже в ближайшие дни. Не хочу загадывать", — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что лично занимается решением этого вопроса.

"Работаю над этим уже два месяца. Дайте мне выполнить свою работу... Я обещал украинскому народу, что мы вернем пленных, моряков, что мы закончим войну. Я этим занимаюсь лично. Не знаю, кто там что говорит и кто чем занимается. Дайте мне сделать мое дело", — подытожил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская сторона подтвердила информацию насчет возможного обмена с Украиной в ближайшее время.

Обмен может состояться до конца августа — в 28-29 числах. Стороны обсуждают схему обмена 33 на 33.

По непроверенным данным, украинский омбудсмен Людмила Денисова уже находится в России.

Среди тех, кого могут вернуть Украине — Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клых и Александр Кольченко, а также кто-то из пленных моряков.

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