Обмен послами с Россией: украинский дипломат ответил Лаврову

Обмен послами между Украиной и Россией станет возможным после возвращения Донбасса и Крыма, а также выплаты Кремлем компенсации за нанесенный ущерб.

Об этом заявил в эфире ObozTV директор Дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко при МИД Сергей Корсунский, комментируя слова главы МИД России Сергея Лаврова о возможном восстановлении дипломатических отношений.

"Пусть сначала выйдут с Донбасса, вернут Крым Украине, выплатят компенсации семьям погибших, восстановят инфраструктуру, а после этого мы будем готовы восстановить полноценные дипломатические отношения", – заявил Корсунский.

Дипломат отметил, что сегодня отношения сохраняются исключительно на уровне консульской помощи, потому что на территории России пребывает очень много украинцев, в том числе в тюрьмах.

"Я не могу себе представить, при каких условиях мы сделаем вид, что все вопросы сняты с 2014 года. Потому про обмен послами речь может идти только тогда, когда со стороны Российской Федерации будут сделаны шаги, которые позволят восстановить дипломатические отношения в полном объеме. На сегодняшний день я не вижу никаких предпосылок для этого", – заключил он.

newsone.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не против полноценно возобновить дипломатические отношения с Киевом. При этом ответственность за сложившуюся ситуацию Лавров возложил на Украину.

В МИД Украины ответили на слова Лаврова, обозначив позицию Киева.

После этого пресс-секретар президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Киев не ведут никакого предметного разговора по обмену послами.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите по будням в 17:30 на ObozTV.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!