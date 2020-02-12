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12 февраля • обновлено в 12:48
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Обмен послами с Россией: украинский дипломат ответил Лаврову

1.4т
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Обмен послами между Украиной и Россией станет возможным после возвращения Донбасса и Крыма, а также выплаты Кремлем компенсации за нанесенный ущерб.

Об этом заявил в эфире ObozTV директор Дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко при МИД Сергей Корсунский, комментируя слова главы МИД России Сергея Лаврова о возможном восстановлении дипломатических отношений.

"Пусть сначала выйдут с Донбасса, вернут Крым Украине, выплатят компенсации семьям погибших, восстановят инфраструктуру, а после этого мы будем готовы восстановить полноценные дипломатические отношения", – заявил Корсунский.

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Дипломат отметил, что сегодня отношения сохраняются исключительно на уровне консульской помощи, потому что на территории России пребывает очень много украинцев, в том числе в тюрьмах.

"Я не могу себе представить, при каких условиях мы сделаем вид, что все вопросы сняты с 2014 года. Потому про обмен послами речь может идти только тогда, когда со стороны Российской Федерации будут сделаны шаги, которые позволят восстановить дипломатические отношения в полном объеме. На сегодняшний день я не вижу никаких предпосылок для этого", – заключил он.

Обмен послами с Россией: украинский дипломат ответил Лаврову

newsone.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не против полноценно возобновить дипломатические отношения с Киевом. При этом ответственность за сложившуюся ситуацию Лавров возложил на Украину.

В МИД Украины ответили на слова Лаврова, обозначив позицию Киева.

После этого пресс-секретар президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Киев не ведут никакого предметного разговора по обмену послами.

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Темы
Война на Донбассе Аннексия Крыма Российско-украинский конфликт Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Персоны
Сергей Корсунский Сергей Лавров
Место
Украина
Тег
Министерство иностранных дел Украины
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Иди нах, мерин, китайцев катай, пукинская скотина
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Питон Каа
Питон Каа
А нам это надо? Никто не расстроится если и консула украинского в России не будет, как и российского на Украине.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Питон Каа вам никто ничего и не предлагает, это мерин ваш копытом скребется поскуливая
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Американского посла нет в Кукарине. США тоже должны xoxлам выплатить репарации?
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