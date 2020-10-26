Обещание Зеленского закончить войну на Донбассе истекает 9 декабря, – Резников

Срок в один год для завершения войны на Донбассе, который себе поставил президент Украины Владимир Зеленский, истекает 9 декабря.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. По его словам, война вряд ли закончится в 2020 году.

"Он сказал, что дает себе год, чтобы идти по сценарию, который был написан в 2014 году, имеются в виду Минские соглашения. Так, как они написаны. Он, по сути, это сказал 9 декабря, как я это воспринимаю, в Париже (на саммите лидеров стран "Нормандской четверки"). Поэтому 9 декабря истечет этот год, и президент будет принимать решение", – пояснил Резников.

Министр считает, что завершить войну в 2020 году вряд ли получится. Как минимум, нужно много времени на вывод российских войск из оккупированных Донецкой и Луганской областей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в интервью телеканалам 22 октября Владимир Зеленский сказал, что закончить войну поможет введение свободной экономической зоны на неоккупированной части Донбасса.

Напомним, что президент решил узнать, что думают об этой инициативе украинцы. По предварительным данным, 46,7% опрошенных поддержали ее, против высказались 46,48%.