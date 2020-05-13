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13 мая • обновлено в 16:26
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О карантине, заробитчанах и топовых скандалах: парламент устроил час вопросов к Шмыгалю

7.5т
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в среду, 13 мая, выступил с трибуны Верховной Рады, где рассказал об экономической ситуации в стране. Также глава Кабинета министров сообщил о положении с COVID-19 и карантинных мерах.

О тарифах, заробитчанах и рабочих местах

Во время "Часа вопросов к правительству" Шмыгаль заявил, что Кабмин не планирует в 2020 году пересматривать тариф на электроэнергию для населения, несмотря на критическую ситуацию в отрасли.

"В этом году цена на электроэнергию для населения будет оставаться 1,68 грн за киловатт/час", – подчеркнул чиновник.

Денис Шмыгаль в Верховной Раде

Денис Шмыгаль в Верховной Раде

Он отметил, что этот индикатор уже согласован с президентом Владимиром Зеленским, и его уже не нужно даже обсуждать.

На фоне пандемии COVID-19 в Украине в 2020 году ожидается резкий рост числа безработных – с 8,2 до 9,4%. По словам Шмыгаля, из бюджета выделили 5 млрд грн на частичную компенсацию потери зарплат.

Фонд борьбы с COVID-19 составляет 65 млрд гривен. Более подробно:

  • 29,7 млрд в этом году дополнительно выделено Пенсионному фонду. Эти средства позволили провести индексацию пенсий, выплатить обещанные 1000 грн пенсионерам и по 500 грн людям, старше 80 лет

  • 6 млрд грн получили фонды, которые будут помогать безработным, в частности потерявшим работу в последние месяцы. Это почти 200 тыс. человек, которые сегодня официально зарегистрировались в центрах занятости;

  • 1,6 млрд направлены на детей, родители-предприниматели которых потеряли доход;

  • 2 млрд грн были адресованы на медицинские закупки для больниц;

  • 3,1 млрд грн были выделены Минздраву на дополнительные закупки больницам и зарплаты врачам.

"Вначале помогаем микро- и мелкому бизнесу, по которому ударил кризис больше всего (кредиты под 0%). Второй момент – частичная выплата зарплаты тем, кому снизили рабочее время. Им выделили 5 млрд грн. Мы также планируем программу поддержки промышленности и экспортоориентированных сфер. Тут также будут дешевые кредиты. Поддержка украинских производителей – приоритет", – заверил премьер.

Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль

Глава правительства обнадежил информацией, что Украина находится на финальном этапе переговоров с МВФ и уже в конце мая может получить новый кредитный транш.

"Переговоры сложные. Речь идет о взаимном доверии. Мы уже на этапе, который близок к подписанию меморандума. Это даст нам возможность избежать финансовых проблем. До конца мая, надеюсь, мы выйдем на получение транша", – заявил Шмыгаль.

Он добавил, что Украина имеет достаточные запасы продовольствия. Вывоз части продуктов за границу запрещен, а зерно, которое экспортируется, находится под контролем.

Кроме того, премьер назвал фейком и ложью информацию о том, что Украина запрещает своим гражданам выезжать на работу за границу.

"Относительно ограничения выезда – это фейк и ложь. Никаких ограничений правительство не устанавливало", – ответил он.

По его словам, сегодня ведутся переговоры с европейскими правительствами об условиях труда украинцев за рубежом.

"Важный момент: если люди едут в Европу, это не должен быть двухнедельный туризм с импортом/экспортом коронавируса. И мы, и европейские страны не для того два месяца держались на карантине, чтобы снова подвергать себя опасности", – подчеркнул Шмыгаль.

О продлении карантина, транспорте и выплатах медикам

Премьер-министр подчеркнул, что после 22 мая карантин в Украине из-за COVID-19 будет продлен, однако страна перейдет на его адаптивную модель.

"Карантин будет продлен, но с постепенным переходом на адаптивную модель. То есть мы будем и дальше смягчать, в зависимости от развития ситуации, карантинные меры против эпидемии. Но при этом станем передавать все больше полномочий на места, органам местного самоуправления", – сказал глава правительства.

Карантин в Украине

Карантин в Украине

Также он пояснил, что карантин в Украине из-за коронавирус ввели быстро, чтобы не допустить перегруженности медицинской системы. По его словам, ограничения будут действовать, пока ока не изобретут лекарство от COVID-19.

Шмыгаль акцентировал, что только на 3-м этапе снятия карантинных мер в Украине заработает междугородний транспорт и метро.

Кроме того, он заверил, что украинским медикам перечислили премии за март, введенные за усиленную борьбу с пандемией COVID-19.

"Сейчас хочу расставить точки над "і" относительно 300% премий, обещанных нашим медикам, которые стоят на передовой борьбы с COVID-19. Правительство еще в прошлом месяце перечислило все необходимые средства в регионы... Лишь несколько областей выплатили необходимые надбавки, а другие – нет", – заявил глава правительства.

О скандале с "Дією"

Шмыгаль заявил, что утечка персональных данных украинцев в сеть произошла не из-за несовершенства приложения "Дія", а из-за незащищенности старых баз данных.

"Относительно реестров: то, что вы видите в интернете, действительно происходило. По этому поводу зарегистрировано уголовное производство. Это было более полугода назад, когда имелись старые базы данных", – оправдался он.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Денис Шмыгаль объявил о 5-ти этапах выхода из карантина и план снятия ограничений в Украине.

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Денис Шмыгаль
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Кабинет министров Украины МВФ заробитчане
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Julius Evola
Julius Evola
шмигалим жопомоев дальше)) продолжают лизать харчьки с пола
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