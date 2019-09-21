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21 сентября • обновлено в 12:35
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О чем будут говорить Зеленский и Трамп: озвучены темы

1.2т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи со президентом США Дональдом Трампом на Генассамблее ООН обсудит реформы в экономике и сотрудничество между странами.

Об этом со ссылкой на представителя Белого дома сообщает издание The Hill. По информации СМИ, на разговор будет отведено 45 минут, но она может быть продлена при необходимости.

О чем будут говорить Зеленский и Трамп: озвучены темы

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По словам источника, президенты поговорят о двустороннем сотрудничестве в области энергетики и торговли и реформу украинской экономики.

Кроме этого Трамп хочет обсудить "попытки Китая похитить интеллектуальную собственность в Украине".

Как сообщалось ранее, встреча Зеленского с президентом США Дональдом Трампом должна состояться 25 сентября в Нью-Йорке во время Генассамблеи ООН.

При этом OBOZREVATEL рассказывал, что в США признались в "страшных" ультиматумах Зеленскому от Трампа.

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Персоны
Дональд Трамп Владимир Зеленский
Место
США Нью-Йорк
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
трамп агент путина
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Макарский Александр
Макарский Александр
Застегнет Трампу ширинку и подякует
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Александрович Валера
Александрович Валера
А если не поговорят ,конец света ?
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