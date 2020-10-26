Нынешний мэр Сум лидирует на местных выборах – экзитпол

Нынешний мэр Сум Александр Лысенко занимает лидирующее положение на местных выборах.

Об этом говорят предварительные подсчеты, которые ведет штаб одного из кандидатов в городские главы Владимира Лободина ("За майбутнє").

По их данным, состоянием на 06:00 26 октября обработано более половины избирательных участков (63 из 120). Всего проголосовали 32 740 избирателей.

Отмечается, первая тройка лидеров в мэры Сум выглядит так:

Александр Лысенко (ВО "Батьківщина")

Вадим Акперов (Европейская солидарность)

Татьяна Рябуха (Слуга народа)

Кроме того, по предварительным подсчетам голосов в местный совет лидирует "Батьківщина", далее идут ОПЗЖ и "Европейская Солидарность". На 4-м месте "Слуга народа", после "Сила і честь".

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