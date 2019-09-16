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16 сентября • обновлено в 11:07
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"Нужны непопулярные решения!" Казарин рассказал, как Зеленскому победить в войне с Россией

1.5т Читать материал на украинском

Президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы победить в войне с Россией, нужно принимать непопулярные решения.

Об этом в своем блоге на "Крым. Реалии" рассказал украинский журналист Павел Казарин.

"При этом моя страна ведет войну. Против нее сражается империя с ядерным оружием. Чтобы победить в этой войне – нужно принимать непопулярные решения. А президент моей страны привык нравиться людям. И я не знаю, готов ли он меняться", – сообщил он.

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Казарин отметил, что не знает, какого будущего для страны хочет президент Зеленский.

"Еще год назад он выступал на сцене и никого не волновали его политические взгляды. Я даже не уверен, что они у него были", – подчеркнул он.

Журналист добавил, что на данный момент у Зеленского в руках сосредоточена вся власть в стране.

"У президента моей страны на руках флеш-рояль. Он контролирует парламент, у него ручной Кабмин. Ему подчиняются все силовики и ЦИК. Украинская оппозиция ни на что не влияет, а за критику лишают права голоса. Если король решит голышом ездить по улице, то ему некому будет об этом сказать", – рассказал он.

Казарин подытожил, что, по его мнению, президент – это акционерное общество, но он не знает, кто в этой структуре главный акционер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Павел Казарин рассказал, что президент Владимир Зеленский разделил украинское общество на две неравноценные группы.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персоны
Павел Казарин Владимир Зеленский
Место
Украина
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Так о каких именно решениях талдычит Паша? Вот уже даже не смешно. Ты же своего папку позоришь - он хоть и предатель, предавший Крым за западные гранты, но у него хоть мозгов немного есть.
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Кац предлагает сдаться?
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Serov Oleg
Serov Oleg
так какие решения предлагает это залу.поголовое?
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