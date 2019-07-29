"Нужны свои лидеры на Донбассе": у Зеленского заявили о диалоге с Путиным

Украине необходимо иметь своих местных влиятельных лидеров на Донбассе, чтобы вести переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Такое заявление сделал кандидат в народные депутаты от президентской партии Максим Бужанский в интервью "Стране".

"Мы все время упускаем инициативу, что очень устраивает политических россиян. Мы проигрываем именно из-за этого. Если вспомнить интеграцию Чечни в состав РФ после войны в начале 2000-ых, то там решили вопрос не войной. Россия сделала ставку на местных политиков и руками этих людей "притащила" Чечню обратно. Неужели все думают, что если завтра подпишут бумажку, то все закончится? Нет, такого не бывает", — сказал он, подчеркнув, что "нам необходимо иметь своих местных лидеров на Донбассе, которые будут влиятельными".

Макс Бужанский "Страна"

"Нам нужны там свои представители, потому что на данный момент мы там не авторитетны. Разговаривать с Путиным нужно, но если бы у нас там было больше влияния среди населения, то мы могли бы вести переговори с более сильных позиций", — считает будущий нардеп.

Он уверен, что Украина "может предложить им рациональный диалог".

"Объяснить, что они и мы оказались совсем не там, где хотели оказаться. Кто-то должен эти месседжи донести. Вопрос не в том, чтобы найти человека, который сможет вести диалог, а в том, что нужно признать и признаться: за пять лет никто диалогами вообще не занимался. За все это время были лозунги, которые к реальным процессам не имеют никакого отношения. Сейчас нужно построить конструкцию, а потом в эту конструкцию встроить группу людей, которые будут заниматься переговорами", — подчеркнул Бужанский.

Кк сообщал OBOZREVATEL, также Бужанский высказался против Дня памяти и примирения. Кроме того, будущий нардеп выступил против переименования России в Украине в Московию.

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