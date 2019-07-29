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"Нужны свои лидеры на Донбассе": у Зеленского заявили о диалоге с Путиным

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Украине необходимо иметь своих местных влиятельных лидеров на Донбассе, чтобы вести переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Такое заявление сделал кандидат в народные депутаты от президентской партии Максим Бужанский в интервью "Стране".

"Мы все время упускаем инициативу, что очень устраивает политических россиян. Мы проигрываем именно из-за этого. Если вспомнить интеграцию Чечни в состав РФ после войны в начале 2000-ых, то там решили вопрос не войной. Россия сделала ставку на местных политиков и руками этих людей "притащила" Чечню обратно. Неужели все думают, что если завтра подпишут бумажку, то все закончится? Нет, такого не бывает", — сказал он, подчеркнув, что "нам необходимо иметь своих местных лидеров на Донбассе, которые будут влиятельными".

Макс Бужанский

Макс Бужанский

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"Нам нужны там свои представители, потому что на данный момент мы там не авторитетны. Разговаривать с Путиным нужно, но если бы у нас там было больше влияния среди населения, то мы могли бы вести переговори с более сильных позиций", — считает будущий нардеп.

Он уверен, что Украина "может предложить им рациональный диалог".

"Объяснить, что они и мы оказались совсем не там, где хотели оказаться. Кто-то должен эти месседжи донести. Вопрос не в том, чтобы найти человека, который сможет вести диалог, а в том, что нужно признать и признаться: за пять лет никто диалогами вообще не занимался. За все это время были лозунги, которые к реальным процессам не имеют никакого отношения. Сейчас нужно построить конструкцию, а потом в эту конструкцию встроить группу людей, которые будут заниматься переговорами", — подчеркнул Бужанский.

Кк сообщал OBOZREVATEL, также Бужанский высказался против Дня памяти и примирения. Кроме того, будущий нардеп выступил против переименования России в Украине в Московию.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Макс Бужанский
Место
Украина
Тег
Партия "Слуга народа"
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Крым Украина! никаких договоров с росийскими окупантами террористами!пора идти на москву!
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Читаем Минские соглашения и выполняем, для начала.
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Українці ! Ми
Українці ! Ми
Стук Кастрюль, читаем Минские соглашения и для начала отдаем Дебальцево и ещё ряд населенных пунктов - Украине согласно тем же Минским договоренностям !
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Mega Death
Mega Death
А Крым?)))
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