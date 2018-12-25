Об украинизации и судьбе РПЦ: интервью с вице-премьер-министром Кириленко

Уже в начале 2019 года Верховная Рада возьмется за окончательное принятие закона об украинском языке. Ожидается, что новые нормы урегулируют использование государственного языка. Авторы идеи уверены, что благодаря фундаментальной инициативе через десяток лет в стране говорить на украинском станет нормой.

Об особенностях нового закона о языке, а также судьбе Московского патриархата в Украине в эфире ObozTV рассказал вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко.

— Рада не успела проголосовать языковой закон во втором чтении. Сейчас у нас остается неопределенность. В свое время проголосован закон Кивалова-Колесниченко — он сначала действовал, а благодаря вашему законопроекту он уже не действует. Мы сейчас где-то посредине между действующим и отмененным?

— У нас сейчас нет никакого языкового закона. Закон Партии регионов, принятый с нарушением всех регламентов, законов, Конституции и процедур, отменен. Но другого закона, который бы регулировал применение языка, нет. Есть только 10 статья Конституции.

Поэтому в первом чтении парламент одобрил соответствующий законопроект в ноябре. И вот вчера (19 декабря. — Ред.) комитет по вопросам духовности рассмотрел огромное количество поправок ко второму чтению — 2059 штук. Я принимал участие в этом, и депутаты поддержали вынесение законопроекта на второе чтение.

— А что будет нового? Что изменится?

— Закон регулирует использование украинского языка во всех сферах — на телевидении, на радио, в печатных СМИ, в судопроизводстве, в деятельности учреждений и органов власти, в рекламе — словом, во всех сферах общественной жизни. Там, где уже все урегулировано, например, как квоты на радио и телевидении, в основном сохранятся действующие нормы.

Там, где предусмотрены какие-то новые нормы, предусмотрены и переходные периоды. Не будет того, чем пытаются пугать украинцев, что кто-то кого-то будет заставлять говорить на каком-то языке.

В личном общении каждый выбирает тот язык общения, который ему подходит, но государственные органы, учреждения, органы самоуправления и все, что работает от имени государства, будет пользоваться украинским языком. Будут защищены права потребителей на получение информации и обслуживание на украинском языке.

— Касательно пунктов. Один из них предполагает, что украинским языком должен владеть каждый гражданин, а также претенденты на гражданство. Что означает “должен владеть” и кто будет это проверять?

— Если это будет частное лицо, то никто проверять не будет, разве что аттестат про среднее образование — он же фиксирует уровень владения государственным языком. Если гражданин хочет стать государственным служащим, занять госдолжность или в органах самоуправления, получить украинское гражданство, то он должен зафиксировать уровень владения, получить государственный сертификат.

— Специальный орган?

— Будет государственная комиссия по вопросам стандартов украинского языка, которая разработает программные задания. Также создадим Институт уполномоченного по вопросам государственного языка, который будет рассматривать возможные жалобы, случаи невыполнения закона о языке, осуществлять мониторинг.

Мы рассматриваем язык не как вопрос лингвистический или филологический, а как составляющую нацбезопасности. Без украинского языка нет идентичности, то есть стабильного украинского государства, которое может обеспечить суверенитет и территориальную безопасность.

Исходя из этого, государство в долгосрочной перспективе должно создать условия для изучения украинского языка. Также предусмотрены специальные бесплатные курсы для желающих и тех, кому будет нужно получить сертификат. Государство будет всячески способствовать, чтобы люди имели беспрепятственную возможность овладеть государственным языком. Это долгосрочный проект, который вернет украинский язык во все сферы.

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В 19 веке чехи также забыли свой язык и говорили на немецком, но у них состоялось национальное возрождение и никто сейчас не спрашивает, владеешь ли ты чешским. Тем более, если хочешь работать в госструктуре. Мы тут не уникальны. 300 лет колонизации не прошли мимо нас, государство должно приложить законодательные усилия, чтобы восстановить использование украинского языка.

— Разговаривать на украинском языке обязаны все топ-чиновники и сотрудники правоохранительных органов. Также обязаны говорить на украинском депутаты всех уровней, судьи, адвокаты, руководители ВУЗов и медработники. Кто будет проверять это? И все ли в правительстве владеют украинским языком, а в парламенте?

— В правительстве все владеют, кто лучше, кто хуже. Тот, кто хуже, уже свои недостатки исправляет. В парламенте знаю, что те, кто не видит существование Украины как независимого государства, и те стараются использовать украинский во время официальных выступлений.

По поводу врачей, служащих, учителей — это прямые нормы закона, что они должны владеть языком. Но по поводу судебных заседаний, медицинского обслуживания — если медику и пациенту легче использовать какой-то другой язык, кроме государственного, они смогут его использовать в своем общении.

То же самое может быть использовано в суде, если подозреваемый или подсудимый не владеет государственным языком по каким-либо объективным обстоятельствам. Но после одобрения закона все то, что будет происходить именем государства и финансироваться государством, будет учитывать необходимость восстановления в правах украинского языка, который столетиями притеснялся. Подчеркиваю, что мы рассматриваем это как долгосрочный проект.

— Законопроект предусматривает уголовную ответственность за публичное унижение украинского языка. Что имеется в виду?

— Унижение и неуважение имеют место, и это недопустимо с точки зрения норм закона, но уголовной ответственности не будет. Вместо этого предусмотрено административную ответственности в виде санкций и штрафов. Сначала может быть предупреждение каким-то должностным лицам за нарушение закона.

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— Можете на примере пояснить?

— Будет действовать уполномоченный по вопросам государственного языка. К нему будут поступать жалобы относительно того, что некое служебное лицо во время выполнения обязанностей не использует украинский язык вопреки действующему законодательству. Что, по сути, невозможно в любой другой стране, которая себя уважает. Во Франции, Германии, Британии, Литве, в любой.

Если эта жалоба будет официально зарегистрирована, состоится проверка. Если жалоба будет обоснована и это подтвердится, должностное лицо получит предупреждение на первый раз. Если должностное лицо попадется во второй раз — это уже неуважение к государственному языку, ведь он получает деньги из госбюджета, действует от имени государства, но язык этого государства не уважает и не применяет.

Тогда могут действовать штрафные санкции, но они касаются не должностных лиц, а учреждений и организаций. А госслужащие, которые пренебрегают языковым законом — их вопрос будет рассматривать комиссия Высшего корпуса государственной службы или другие учреждения.

— Какие суммы штрафов?

— Это второе чтение, все может изменяться. Но если это повторное нарушение, и предупреждение не сработало, штраф от 300 до 400 необлагаемых минимумов. То есть 5100-6400 грн. Государство будет серьезно относиться к тем, кто нарушает языковое законодательство. Все почему-то думают, что никто не будет выполнять нормы. Но на радио квоты ввели, все работают, никто не закрылся, прибыль получают...

— Хотя согласитесь, возмущение было.

— Было сильное. На телевидении ввели и все работали. Так же будет и в любой другой сфере.

— А если госслужащие или народные депутаты, которые часто ходят на эфиры, не будут разговаривать на украинском языке — это будет нарушение?

— У телевидения также есть квоты, и они должны их выполнять. Народный депутат во время выполнения своих обязанностей, а телеэфир о государственных делах — это выполнение своих обязанностей, несомненно должен пользоваться государственным языком.

Он им должен владеть, это предусматривает соответствующая статья закона. Дома с женой может и "по-русски говорить" — нет вопросов. Если он пришел рассказывать о государственных делах, то должен уважать и государственный язык. И депутат, и член Кабмина, и представитель местного самоуправления.

— Кто будет выбирать Уполномоченного?

— Кабинет министров утверждает.

Зеркало недели

— Это конкурсная должность?

— Пока что законопроект предлагает нескольким учреждениям вносить кандидатуры после предварительного отбора и из трех кандидатур Кабмин выберет одного человека, но все будет публично.

— Одно из исторических голосований — переименование УПЦ МП на Русскую православную церковь. Мы видели сопротивление со стороны МП — если они не будут выполнять эту норму, может быть наказание? Или не выполнить невозможно?

— У нас создана каноническая церковь, признана Константинопольским патриархатом и 15 декабря состоялся объединительный Собор. Там был избран предстоятель, которому 6 января, на Рождество, вручат Томос. Это означает, что церковь — единая православная каноническая, которая действует на территории Украины. Вместе с тем у нас есть и другие, которые сотрудничают с Русской православной церковью.

У нас в законе написано, что Россия является страной-агрессором и многие уже видели, как она действует. Это не требует юридического объяснения, тут и политически, и по-человечески все понимают. Но в законодательстве у нас закреплено...

Это означает, что они должны собраться и переименоваться. По сути, УПЦ МП является филиалом РПЦ, и это указано в их уставе. Это означает, что они должны формализовать связь, исходя из новых украинских реалий — создания в Украине единой православной церкви. Принятый закон станет дополнительным стимулом для понимания новых реалий в Украине.

Относительно УПЦ МП — после подписи президента они будут жить в другой юридической реалии, в случае изменения названия устав УПЦ МП может быть пересмотрен с точки зрения регистрации государственными органами.

— Пересмотрен, что это означает?

— Если какая-то религиозная конфессия не будет выполнять нормы закона, то государственная институция может отменить регистрацию устава, как не отвечающего действующему законодательству — хотя бы в части названия.

— Если в лавре останутся таблички УПЦ, то после того, как закон заработает, УПЦ МП там уже не могут находиться?

— Закон заработает, но после этого надо будет одобрить ряд распорядительных актов, и в конце концов мы подойдем к вопросу устава УПЦ МП. Он с момента вступления в силу закона не может иметь такое название, поскольку устав предусматривает единство с Русской православной церковью.

Это не означает, что кто-то ее будет выгонять из лавры или других церковных сооружений, но вещи должны быть названы их именами. Она может выбрать абсолютно любое название, но называться Украинская православная церковь уже не сможет. Так как это не соответствует юридической, политической реальности.

— А они могут стать православной церковью Московского патриархата с центром в России?

— Это их дело, как они будут переименованы. Но после подписания закона они будут вынуждены собраться и принять решение. Тем более закон был принят парламентом, а это означает, что решение было поддержано обществом. Раньше были разговоры о раскольниках, а сейчас Вселенский Патриархат снял и анафемы, которые были наложены на Святейших Филарета и Макария.

Он поддержал процесс создания автокефальной церкви. Поэтому говорить, что нам некуда идти и мы раскольники — не получается, так как решение было от Вселенского Православия.

Обычным людям, мирянам — одна дорога в Православную церковь Украины, куда уже вошла часть архиереев УПЦ МП и все больше приходят мирян. Те же, кто не видит православную церковь, наверное недолюбливают нашу церковь и страну. Они будут в РПЦ, а люди увидят табличку, где написано “Православная церковь в Украине” и все поймут, что это признанная церковь. А тут видят “Русская православная церковь” и они будут знать, куда им идти.