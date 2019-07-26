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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/ Новости политики

Светлана Гудкова
Светлана Гудкова
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Война, тарифы, налоги: что обещают будущие нардепы украинцам

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В новую Верховную Раду проходят пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Батьківщина", "Европейская солидарность" и "Голос".

OBOZREVATEL решил напомнить читателям, что обещали будущие нардепы украинцам.

Государственное управление

Война, тарифы, налоги: что обещают будущие нардепы украинцам

"Слуга народа"

  • Отмена неприкосновенности народных депутатов;

  • Введение механизма отзыва депутатов, которые потеряли доверие избирателей;

  • Создание механизма народного вето на только что принятые законы;

  • Введение механизма влияния граждан на решения власти через референдумы;

  • Возвращение ответственности чиновников за незаконное обогащение;

  • Введение выборов по пропорциональной системе с открытыми списками и электронное голосование; децентрализация власти в соответствии с европейскими нормами: предоставление максимум возможных полномочий исполкомам местных советов, превращение государственных администраций на префектуры европейского типа;

  • Лишение владельцев медиа возможности влияния на то, что говорят или пишут журналисты.

Новости
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"Оппозиционная платформа – За жизнь"

  • Принятие закона "О всеукраинском и местных референдумах по народной инициативе";

  • Отмена "антиконституционных и дискриминационных" законов о языке, образование, переименование церкви, декоммунизации, люстрации, а также других актов, "нарушающих права и свободы граждан";

  • Снятие неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов, судей, принятие закона о временных следственных комиссиях ВР;

  • Реформирования политической системы, обеспечение перехода к парламентской республике и расширение полномочий местного самоуправления.

Новости
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"Европейская солидарность"

  • Завершение децентрализации и дальнейшее проведение административной реформы.

"Голос"

  • Введение выборов по открытым спискам;

  • Отмена депутатской неприкосновенности;

  • Сокращение численности депутатского корпуса;

  • Введение реальной процедуру импичмента президента;

  • Введение электронного голосования;

  • Закрепление децентрализации и нового территориального устройства в Конституции.

  • Борьба с кнопкодавством и прогулами народных депутатов

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Экономика

Война, тарифы, налоги: что обещают будущие нардепы украинцам

"Слуга народа"

  • Национальный экономический аудит страны с привлечением отечественных и международных компаний;

  • Создание Национальной экономической стратегии с ключевой целью – достичь высшего среднеевропейского уровня доходов и качества жизни украинцев;

  • Демонополизация ключевых отраслей, необходимо сделать Антимонопольный комитет независимым и эффективным;

  • Введение режима наибольшего благоприятствования для иностранных инвесторов украинского происхождения.

Новости
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"Оппозиционная платформа – За жизнь"

  • Формирование благоприятного инвестиционного климата и введение особого режима инвестиционной деятельности;

  • Введение налога на выведенный капитал и отмена налога на прибыль;

  • Снижение налоговых ставок, введение налоговых каникул для субъектов малого и среднего бизнеса;

  • Сохранение земли в собственности украинских крестьян. Открытие рынка с/х земли – только по результатам общенационального референдума

  • Остановка деиндустриализации, деградации и деинтеллектуализации страны.

Новости
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"Батьківщина"

  • Возобновление доверия к банковской сферы и изменение "неэффективной политики НБУ" в сфере монетарного, валютного и банковского регулирования;

  • Поддержка создания и развития украинских банков;

  • Восстановление макро- и микрокредитования бизнеса на европейских условиях;

  • Восстановление справедливости для людей, которые потеряли свои банковские вклады и собственность во время стремительного падения курса гривны.

Новости
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"Европейская солидарность"

  • Интеграции Украины во внутренний рынок ЕС; интеграция в энергетический и цифровой рынок ЕС; приближение к стандартам Шенгенской зоны и углубление таможенного сотрудничества;

  • Привлечение инвестиций, создание высокооплачиваемых рабочих мест в агросекторе, ИТ, энергетике, машиностроении, наукоемких отраслях промышленности;

  • Изменить налог на прибыль предприятий на налог на выведенный капитал;

  • Упростить условия экспорта и импорта товаров путем введения института авторизованных экономических операторов и совместных с ЕС транзитных процедур;

  • Развитие малого и среднего бизнеса благодаря упрощению регуляторных процедур, внедрением одинаковых правил для всех, расширением возможностей кредитования и развития, а также нахождение партнеров, сохранение единого налога;

  • Развитие науки и технологий; инвестирования в реформирование и развитие образования, способствовать более тесному ее взаимодействия с экономикой.

Новости
Экономика Украины после выборов: эксперт рассказал, чего ожидать уже в ближайшее время

"Голос"

  • Развитие дорог и инфраструктуры;

  • Создание возможности для участия инвесторов на условиях концессии, когда активы будут переданы в управление профессиональному бизнесу, но оставаться в собственности государства и общин;

  • Развитие и диверсификация украинского экспорта;

  • Упрощение процедуры торговли;

  • Совершенствование процедуры "единого окна" на таможне и строительство системы обмена информацией с таможнями соседних стран ЕС.

Новости
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Безопасность: возвращение Донбасса и Крыма

Война, тарифы, налоги: что обещают будущие нардепы украинцам

"Слуга народа"

  • Обеспечение законодательного сопровождения инициатив президента, направленных на восстановление территориальной целостности и государственного суверенитета Украины;

  • Установление расходов на оборону в размере не менее 5% ВВП;

  • Восстановление реформирования Вооруженных сил по стандартам НАТО,

  • Остановка оттока ценных кадров из армии, введение системы обучения и переобучения солдат и офицеров;

  • Введение жестких наказаний за коррупцию и хищения в Вооруженных силах и Минобороны;

  • Децентрализация и демонополизация оборонных госзакупок.

  • Создание системы информационной реинтеграции жителей оккупированных территорий в Украине

Новости
Досрочные выборы в Раду: в ОБСЕ и НАТО сделали заявление

"Оппозиционная платформа – За жизнь"

  • Обеспечение активного нейтралитета Украины в военно-политической сфере и неучастие в любых военно-политических союзах, как указано в разделе IX Декларации о государственном суверенитете Украины;

  • Прекращение политики обоюдных санкций и восстановление взаимовыгодных торгово-экономических связей с Россией и странами СНГ;

  • Пересмотр "кабальных условий" участия Украины в ВТО и ЗСТ с ЕС;

  • Сохранение транзитного потенциала страны, создание трехстороннего газотранспортного консорциума.

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"Батьківщина"

  • Воплощение Соглашения об ассоциации Украина – ЕС;

  • Предоставление Украине плана действий для (ПДЧ) членства в НАТО;

  • Проведение работы для освобождения всех политзаключенных и заложников из России;

  • Создание нового формата переговоров по формуле Будапешт + с привлечением США и Великобритании. Продолжение переговоров в минском и нормандском форматах;

  • Объединить рассмотрение вопросов оккупации Донбасса и аннексии Крыма в один пакет;

  • Проведение активной международной деятельности в рамках Совета Европы, ОБСЕ и Европейской народной партии для установления мира и возвращения украинских территорий.

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"Европейская солидарность"

  • Содействие достижению политических, экономических, безопасностных и правовых критериев, необходимых для подачи заявки на вступление в ЕС и получения Плана действий членства в НАТО уже в 2023 году.

  • Усиление международной антироссийской коалиции и санкционного давления на Россию;

  • Обеспечение поддержки вынужденных переселенцев со стороны государства;

  • Введение миротворцев ООН на всю территорию оккупированного Россией Донбасса;

  • Модернизация, структурные реформы и новый уровень обеспечения, в частности денежного и социального, для ВСУ;

  • Способствовать развитию ракетных технологий, противовоздушного щита Украины, авиации и флота, обеспечение войска всем необходимым для современного боя.

Новости
Каждый украинец заплатит партиям: сколько получат "Слуга народа", Шарий и другие

"Голос"

  • Достойное социальное и бытовое обеспечение для военных; приведение армии к стандартам НАТО; запуск открытых тендеров на поставку техники и вооружений для уменьшения коррупции в оборонном секторе;

  • Уменьшение количества контролирующих органов, проверяющих военнослужащих;

  • Создание условий для реабилитации и адаптации к мирной жизни военных;

  • Усиление международного давления на Россию, в частности продолжением режима политических и экономических санкций и изоляции РФ на мировой арене;

  • Развитие свободной части Донбасса и приграничной зоны с Крымом. Стратегическая цель – доказать примером этих регионов и развития целой страны качественную разницу между жизнью в Украине и на оккупированных территориях;

  • Выплата пенсий жителям оккупированного Донбасса на подконтрольной территории Украины;

  • Улучшение условий пересечения контрольно-пропускных пунктов;

  • Реализация политики внутри государства и на внешнеполитических направлениях для скорейшего освобождения и реинтеграции Крыма.

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Социальная политика: тарифы, медицина, пенсии

Война, тарифы, налоги: что обещают будущие нардепы украинцам

"Слуга народа"

  • Проведение всеукраинской переписи населения и аудит системы социального обеспечения;

  • Введение "экономического паспорта украинца", по которому все дети получат долю от эксплуатации природных ресурсов на индивидуальные счета;

  • Внедрение второго уровня государственного пенсионного обеспечения; перевод всех социальных льгот в денежную форму;

  • Введение государственной стратегии оптимизации жилищно-коммунальных тарифов за счет демонополизации энергетических рынков, увеличение собственной добычи энергоресурсов и устранения коррупционной составляющей в тарифообразовании;

  • Отмена всех формульных ценообразований типа "Роттердам +";

  • Введение системы обязательного медицинского страхования; отмена механизма повторной сертификации лекарств;

  • Перевод медицинской документации в электронную форму;

  • Создание четкого и понятного гарантированного пакета медицинских услуг; повышение уровня материально-технического обеспечения больниц; создание условий для развития профилактической медицины.

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"Оппозиционная платформа – За жизнь"

  • Снижение тарифов на газ для населения Украины до 3800-4000 грн за тыс. куб. м за счет, в том числе, прямых поставок газа из РФ; использование для нужд населения газа украинской добычи;

  • Списание задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги и установление справедливых субсидий;

  • Повышение прожиточного минимума, минимальной заработной платы, минимальной пенсии до 7000 грн;

  • Повышение выплат при рождении ребенка: за первого ребенка – 100 000 грн, за второго – 200 000 грн, за третьего и последующих – 400 000 грн;

  • Введение прогрессивной системы налогообложения доходов физических лиц; естановление необлагаемого дохода физических лиц на уровне минимальной заработной платы.

  • Постепенный переход к страховой медицине за счет сокращения налоговой нагрузки на работодателей; восстановление доступной медицинской помощи по принципу "от деревни в столицу"; обеспечение неотложной медицинской помощи;

  • Достойная заработная плата для работников медицинской сферы.

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"Батьківщина"

  • Достижение уровня средней заработной платы Польши в долларовом измерении за пять лет

  • Повышение минимальной пенсии до уровня 3094 грн; пенсионные взносы будут храниться в государственном банке в течение всего периода работы; Ежегодная индексация пенсий и начисления депозитных процентов;

  • Введение обязательного медицинского страхования за счет средств работодателей с одновременным уменьшением вдвое налоговой нагрузки на их предприятия;

  • Возвращение права вызова врача на дом;

  • Снижение коммунальных тарифов в два раза за счет снижения цены на газ вдвое.

  • Увеличение внутренней добычи газа и его направления исключительно на нужды населения.

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"Европейская солидарность"

  • Реализация медицинской реформы, которая обеспечит рост продолжительности и качества жизни.

"Голос"

  • Адресная социальная помощь для тех, кому она действительно нужна; создание единого полностью электронного прозрачного реестра получателей социальной помощи;

  • Введение накопительной системы пенсионного обеспечения для достойного уровня жизни пожилых людей;

  • Перепись населения;

  • Запуск электронной системы eHealth;

  • Расширение государственного финансирования лекарств; Урегулирование фармацевтического рынка.

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Читайте все новости по теме "Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019" на OBOZREVATEL.

Автор
Светлана Гудкова Светлана Гудкова
Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Украина
Тег
ЦИК
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