Война, тарифы, налоги: что обещают будущие нардепы украинцам

В новую Верховную Раду проходят пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Батьківщина", "Европейская солидарность" и "Голос".
OBOZREVATEL решил напомнить читателям, что обещали будущие нардепы украинцам.
Государственное управление
"Слуга народа"
Отмена неприкосновенности народных депутатов;
Введение механизма отзыва депутатов, которые потеряли доверие избирателей;
Создание механизма народного вето на только что принятые законы;
Введение механизма влияния граждан на решения власти через референдумы;
Возвращение ответственности чиновников за незаконное обогащение;
Введение выборов по пропорциональной системе с открытыми списками и электронное голосование; децентрализация власти в соответствии с европейскими нормами: предоставление максимум возможных полномочий исполкомам местных советов, превращение государственных администраций на префектуры европейского типа;
Лишение владельцев медиа возможности влияния на то, что говорят или пишут журналисты.
"Оппозиционная платформа – За жизнь"
Принятие закона "О всеукраинском и местных референдумах по народной инициативе";
Отмена "антиконституционных и дискриминационных" законов о языке, образование, переименование церкви, декоммунизации, люстрации, а также других актов, "нарушающих права и свободы граждан";
Снятие неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов, судей, принятие закона о временных следственных комиссиях ВР;
Реформирования политической системы, обеспечение перехода к парламентской республике и расширение полномочий местного самоуправления.
"Европейская солидарность"
Завершение децентрализации и дальнейшее проведение административной реформы.
"Голос"
Введение выборов по открытым спискам;
Отмена депутатской неприкосновенности;
Сокращение численности депутатского корпуса;
Введение реальной процедуру импичмента президента;
Введение электронного голосования;
Закрепление децентрализации и нового территориального устройства в Конституции.
Борьба с кнопкодавством и прогулами народных депутатов
Экономика
"Слуга народа"
Национальный экономический аудит страны с привлечением отечественных и международных компаний;
Создание Национальной экономической стратегии с ключевой целью – достичь высшего среднеевропейского уровня доходов и качества жизни украинцев;
Демонополизация ключевых отраслей, необходимо сделать Антимонопольный комитет независимым и эффективным;
Введение режима наибольшего благоприятствования для иностранных инвесторов украинского происхождения.
"Оппозиционная платформа – За жизнь"
Формирование благоприятного инвестиционного климата и введение особого режима инвестиционной деятельности;
Введение налога на выведенный капитал и отмена налога на прибыль;
Снижение налоговых ставок, введение налоговых каникул для субъектов малого и среднего бизнеса;
Сохранение земли в собственности украинских крестьян. Открытие рынка с/х земли – только по результатам общенационального референдума
Остановка деиндустриализации, деградации и деинтеллектуализации страны.
"Батьківщина"
Возобновление доверия к банковской сферы и изменение "неэффективной политики НБУ" в сфере монетарного, валютного и банковского регулирования;
Поддержка создания и развития украинских банков;
Восстановление макро- и микрокредитования бизнеса на европейских условиях;
Восстановление справедливости для людей, которые потеряли свои банковские вклады и собственность во время стремительного падения курса гривны.
"Европейская солидарность"
Интеграции Украины во внутренний рынок ЕС; интеграция в энергетический и цифровой рынок ЕС; приближение к стандартам Шенгенской зоны и углубление таможенного сотрудничества;
Привлечение инвестиций, создание высокооплачиваемых рабочих мест в агросекторе, ИТ, энергетике, машиностроении, наукоемких отраслях промышленности;
Изменить налог на прибыль предприятий на налог на выведенный капитал;
Упростить условия экспорта и импорта товаров путем введения института авторизованных экономических операторов и совместных с ЕС транзитных процедур;
Развитие малого и среднего бизнеса благодаря упрощению регуляторных процедур, внедрением одинаковых правил для всех, расширением возможностей кредитования и развития, а также нахождение партнеров, сохранение единого налога;
Развитие науки и технологий; инвестирования в реформирование и развитие образования, способствовать более тесному ее взаимодействия с экономикой.
"Голос"
Развитие дорог и инфраструктуры;
Создание возможности для участия инвесторов на условиях концессии, когда активы будут переданы в управление профессиональному бизнесу, но оставаться в собственности государства и общин;
Развитие и диверсификация украинского экспорта;
Упрощение процедуры торговли;
Совершенствование процедуры "единого окна" на таможне и строительство системы обмена информацией с таможнями соседних стран ЕС.
Безопасность: возвращение Донбасса и Крыма
"Слуга народа"
Обеспечение законодательного сопровождения инициатив президента, направленных на восстановление территориальной целостности и государственного суверенитета Украины;
Установление расходов на оборону в размере не менее 5% ВВП;
Восстановление реформирования Вооруженных сил по стандартам НАТО,
Остановка оттока ценных кадров из армии, введение системы обучения и переобучения солдат и офицеров;
Введение жестких наказаний за коррупцию и хищения в Вооруженных силах и Минобороны;
Децентрализация и демонополизация оборонных госзакупок.
Создание системы информационной реинтеграции жителей оккупированных территорий в Украине
"Оппозиционная платформа – За жизнь"
Обеспечение активного нейтралитета Украины в военно-политической сфере и неучастие в любых военно-политических союзах, как указано в разделе IX Декларации о государственном суверенитете Украины;
Прекращение политики обоюдных санкций и восстановление взаимовыгодных торгово-экономических связей с Россией и странами СНГ;
Пересмотр "кабальных условий" участия Украины в ВТО и ЗСТ с ЕС;
Сохранение транзитного потенциала страны, создание трехстороннего газотранспортного консорциума.
"Батьківщина"
Воплощение Соглашения об ассоциации Украина – ЕС;
Предоставление Украине плана действий для (ПДЧ) членства в НАТО;
Проведение работы для освобождения всех политзаключенных и заложников из России;
Создание нового формата переговоров по формуле Будапешт + с привлечением США и Великобритании. Продолжение переговоров в минском и нормандском форматах;
Объединить рассмотрение вопросов оккупации Донбасса и аннексии Крыма в один пакет;
Проведение активной международной деятельности в рамках Совета Европы, ОБСЕ и Европейской народной партии для установления мира и возвращения украинских территорий.
"Европейская солидарность"
Содействие достижению политических, экономических, безопасностных и правовых критериев, необходимых для подачи заявки на вступление в ЕС и получения Плана действий членства в НАТО уже в 2023 году.
Усиление международной антироссийской коалиции и санкционного давления на Россию;
Обеспечение поддержки вынужденных переселенцев со стороны государства;
Введение миротворцев ООН на всю территорию оккупированного Россией Донбасса;
Модернизация, структурные реформы и новый уровень обеспечения, в частности денежного и социального, для ВСУ;
Способствовать развитию ракетных технологий, противовоздушного щита Украины, авиации и флота, обеспечение войска всем необходимым для современного боя.
"Голос"
Достойное социальное и бытовое обеспечение для военных; приведение армии к стандартам НАТО; запуск открытых тендеров на поставку техники и вооружений для уменьшения коррупции в оборонном секторе;
Уменьшение количества контролирующих органов, проверяющих военнослужащих;
Создание условий для реабилитации и адаптации к мирной жизни военных;
Усиление международного давления на Россию, в частности продолжением режима политических и экономических санкций и изоляции РФ на мировой арене;
Развитие свободной части Донбасса и приграничной зоны с Крымом. Стратегическая цель – доказать примером этих регионов и развития целой страны качественную разницу между жизнью в Украине и на оккупированных территориях;
Выплата пенсий жителям оккупированного Донбасса на подконтрольной территории Украины;
Улучшение условий пересечения контрольно-пропускных пунктов;
Реализация политики внутри государства и на внешнеполитических направлениях для скорейшего освобождения и реинтеграции Крыма.
Социальная политика: тарифы, медицина, пенсии
"Слуга народа"
Проведение всеукраинской переписи населения и аудит системы социального обеспечения;
Введение "экономического паспорта украинца", по которому все дети получат долю от эксплуатации природных ресурсов на индивидуальные счета;
Внедрение второго уровня государственного пенсионного обеспечения; перевод всех социальных льгот в денежную форму;
Введение государственной стратегии оптимизации жилищно-коммунальных тарифов за счет демонополизации энергетических рынков, увеличение собственной добычи энергоресурсов и устранения коррупционной составляющей в тарифообразовании;
Отмена всех формульных ценообразований типа "Роттердам +";
Введение системы обязательного медицинского страхования; отмена механизма повторной сертификации лекарств;
Перевод медицинской документации в электронную форму;
Создание четкого и понятного гарантированного пакета медицинских услуг; повышение уровня материально-технического обеспечения больниц; создание условий для развития профилактической медицины.
"Оппозиционная платформа – За жизнь"
Снижение тарифов на газ для населения Украины до 3800-4000 грн за тыс. куб. м за счет, в том числе, прямых поставок газа из РФ; использование для нужд населения газа украинской добычи;
Списание задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги и установление справедливых субсидий;
Повышение прожиточного минимума, минимальной заработной платы, минимальной пенсии до 7000 грн;
Повышение выплат при рождении ребенка: за первого ребенка – 100 000 грн, за второго – 200 000 грн, за третьего и последующих – 400 000 грн;
Введение прогрессивной системы налогообложения доходов физических лиц; естановление необлагаемого дохода физических лиц на уровне минимальной заработной платы.
Постепенный переход к страховой медицине за счет сокращения налоговой нагрузки на работодателей; восстановление доступной медицинской помощи по принципу "от деревни в столицу"; обеспечение неотложной медицинской помощи;
Достойная заработная плата для работников медицинской сферы.
"Батьківщина"
Достижение уровня средней заработной платы Польши в долларовом измерении за пять лет
Повышение минимальной пенсии до уровня 3094 грн; пенсионные взносы будут храниться в государственном банке в течение всего периода работы; Ежегодная индексация пенсий и начисления депозитных процентов;
Введение обязательного медицинского страхования за счет средств работодателей с одновременным уменьшением вдвое налоговой нагрузки на их предприятия;
Возвращение права вызова врача на дом;
Снижение коммунальных тарифов в два раза за счет снижения цены на газ вдвое.
Увеличение внутренней добычи газа и его направления исключительно на нужды населения.
"Европейская солидарность"
Реализация медицинской реформы, которая обеспечит рост продолжительности и качества жизни.
"Голос"
Адресная социальная помощь для тех, кому она действительно нужна; создание единого полностью электронного прозрачного реестра получателей социальной помощи;
Введение накопительной системы пенсионного обеспечения для достойного уровня жизни пожилых людей;
Перепись населения;
Запуск электронной системы eHealth;
Расширение государственного финансирования лекарств; Урегулирование фармацевтического рынка.
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