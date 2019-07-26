Война, тарифы, налоги: что обещают будущие нардепы украинцам

В новую Верховную Раду проходят пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Батьківщина", "Европейская солидарность" и "Голос".

OBOZREVATEL решил напомнить читателям, что обещали будущие нардепы украинцам.

"Слуга народа"

Лишение владельцев медиа возможности влияния на то, что говорят или пишут журналисты.

Введение выборов по пропорциональной системе с открытыми списками и электронное голосование; децентрализация власти в соответствии с европейскими нормами: предоставление максимум возможных полномочий исполкомам местных советов, превращение государственных администраций на префектуры европейского типа;

Введение механизма влияния граждан на решения власти через референдумы;

Создание механизма народного вето на только что принятые законы;

"Оппозиционная платформа – За жизнь"

Реформирования политической системы, обеспечение перехода к парламентской республике и расширение полномочий местного самоуправления.

Снятие неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов, судей, принятие закона о временных следственных комиссиях ВР;

Отмена "антиконституционных и дискриминационных" законов о языке, образование, переименование церкви, декоммунизации, люстрации, а также других актов, "нарушающих права и свободы граждан";

Принятие закона "О всеукраинском и местных референдумах по народной инициативе";

"Европейская солидарность"

"Голос"

Борьба с кнопкодавством и прогулами народных депутатов

Закрепление децентрализации и нового территориального устройства в Конституции.

"Слуга народа"

Создание Национальной экономической стратегии с ключевой целью – достичь высшего среднеевропейского уровня доходов и качества жизни украинцев;

Национальный экономический аудит страны с привлечением отечественных и международных компаний;

"Оппозиционная платформа – За жизнь"

Сохранение земли в собственности украинских крестьян. Открытие рынка с/х земли – только по результатам общенационального референдума

Снижение налоговых ставок, введение налоговых каникул для субъектов малого и среднего бизнеса;

Введение налога на выведенный капитал и отмена налога на прибыль;

"Батьківщина"

Восстановление справедливости для людей, которые потеряли свои банковские вклады и собственность во время стремительного падения курса гривны.

Восстановление макро- и микрокредитования бизнеса на европейских условиях;

Возобновление доверия к банковской сферы и изменение "неэффективной политики НБУ" в сфере монетарного, валютного и банковского регулирования;

"Европейская солидарность"

Развитие науки и технологий; инвестирования в реформирование и развитие образования, способствовать более тесному ее взаимодействия с экономикой.

Развитие малого и среднего бизнеса благодаря упрощению регуляторных процедур, внедрением одинаковых правил для всех, расширением возможностей кредитования и развития, а также нахождение партнеров, сохранение единого налога;

Упростить условия экспорта и импорта товаров путем введения института авторизованных экономических операторов и совместных с ЕС транзитных процедур;

Изменить налог на прибыль предприятий на налог на выведенный капитал;

Интеграции Украины во внутренний рынок ЕС; интеграция в энергетический и цифровой рынок ЕС; приближение к стандартам Шенгенской зоны и углубление таможенного сотрудничества;

"Голос"

Совершенствование процедуры "единого окна" на таможне и строительство системы обмена информацией с таможнями соседних стран ЕС.

Создание возможности для участия инвесторов на условиях концессии, когда активы будут переданы в управление профессиональному бизнесу, но оставаться в собственности государства и общин;

"Слуга народа"

Введение жестких наказаний за коррупцию и хищения в Вооруженных силах и Минобороны;

Остановка оттока ценных кадров из армии, введение системы обучения и переобучения солдат и офицеров;

Установление расходов на оборону в размере не менее 5% ВВП;

Обеспечение законодательного сопровождения инициатив президента, направленных на восстановление территориальной целостности и государственного суверенитета Украины;

"Оппозиционная платформа – За жизнь"

Пересмотр "кабальных условий" участия Украины в ВТО и ЗСТ с ЕС;

Прекращение политики обоюдных санкций и восстановление взаимовыгодных торгово-экономических связей с Россией и странами СНГ ;

Обеспечение активного нейтралитета Украины в военно-политической сфере и неучастие в любых военно-политических союзах, как указано в разделе IX Декларации о государственном суверенитете Украины;

"Батьківщина"

Проведение активной международной деятельности в рамках Совета Европы, ОБСЕ и Европейской народной партии для установления мира и возвращения украинских территорий.

Объединить рассмотрение вопросов оккупации Донбасса и аннексии Крыма в один пакет;

Создание нового формата переговоров по формуле Будапешт + с привлечением США и Великобритании. Продолжение переговоров в минском и нормандском форматах;

Проведение работы для освобождения всех политзаключенных и заложников из России;

Предоставление Украине плана действий для (ПДЧ) членства в НАТО;

"Европейская солидарность"

Способствовать развитию ракетных технологий, противовоздушного щита Украины, авиации и флота, обеспечение войска всем необходимым для современного боя.

Модернизация, структурные реформы и новый уровень обеспечения, в частности денежного и социального, для ВСУ;

Введение миротворцев ООН на всю территорию оккупированного Россией Донбасса;

Усиление международной антироссийской коалиции и санкционного давления на Россию;

Содействие достижению политических, экономических, безопасностных и правовых критериев, необходимых для подачи заявки на вступление в ЕС и получения Плана действий членства в НАТО уже в 2023 году.

"Голос"

Достойное социальное и бытовое обеспечение для военных; приведение армии к стандартам НАТО; запуск открытых тендеров на поставку техники и вооружений для уменьшения коррупции в оборонном секторе;

Уменьшение количества контролирующих органов, проверяющих военнослужащих;

Создание условий для реабилитации и адаптации к мирной жизни военных;

Усиление международного давления на Россию, в частности продолжением режима политических и экономических санкций и изоляции РФ на мировой арене;

Развитие свободной части Донбасса и приграничной зоны с Крымом. Стратегическая цель – доказать примером этих регионов и развития целой страны качественную разницу между жизнью в Украине и на оккупированных территориях;

Выплата пенсий жителям оккупированного Донбасса на подконтрольной территории Украины;

Улучшение условий пересечения контрольно-пропускных пунктов;