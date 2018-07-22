Новый референдум на Донбассе: Тука указал на "зраду"

Немало украинских оппозиционных политиков показали недопустимое и непатриотичное поведение, комментируя предложение президента России Владимира Путина о проведении референдума на украинском Донбассе.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передает "Прямой".

"У меня нет никаких сомнений, что Путин мог дать такие предложения, и что он их предложил, я вполне допускаю. Меня больше удивили, мягко говоря, не предложения Путина, а реакция наших разного калибра оппозиционеров", - сказал Тука.

По его словам, реакция некоторых украинских политиков на информацию о таком предложении главы Кремля была недопустима.

"Не успело агентство Bloomberg обнародовать эту информацию, как из разных каналов от разных политических сил полились тезисы без нас о нас договорились, Трамп предал Украину, Соединенные Штаты предали, без нас будут референдум проводить, Порошенко слил Донбасс... Считаю это просто непатриотичным со стороны оппозиционеров и недопустимым такое поведение", - подчеркнул Тука.

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