Новый премьер или мэр Киева? Тищенко высказался о своей судьбе в "Слуге народа"

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко пока что не видит себя в должности премьер-министра Украины.

Об этом он сказал в интервью OBOZREVATEL, отметив, что не видит скандала в прослушке с нынешним главой Кабмина Алексеем Гончаруком.

"Его можно понять, во внутренних разговорах многие переходят на стеб. Это психология, иногда на таких приемах человек срабатывает на противоречиях", – заявил нардеп.

Тищенко также заявил, что в случае предложения от президента стать премьером он, скорее всего, отказался бы.

"Знаете, есть хорошая крылатая фраза из фильма моего детства, когда один герой говорит: “Еще бы немножко научился и готов”. Так и мне, нужно немного побыть политиком, поучиться, прежде чем принимать такие экономические, ответственные решения", – сообщил он.

Также Тищенко добавил, что пока что не задумывался о том, чтобы в будущем стать мэром Киева, добавив, что такие решения должны приниматься в обсуждениях с коллегами по фракции.

Алексей Гончарук и Николай Тищенко

Как писал OBOZREVATEL, минувшей осенью Тищенко угодил в ряд скандалов. Один из них планировали показать в сюжете 1+1, который внезапно был снят с эфира.

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