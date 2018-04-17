Новый план освобождения Донбасса: историк о том, что задумал Аваков

Предложения министра внутренних дел Арсена Авакова по постепенному освобождению Донбасса направлены на то, чтобы сделать уязвимым оккупированный Донецк.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил украинский историк Александр Палий, комментируя план Авакова по освобождению Горловки и Новоазовского района.

"Эти пропозиции имеют определенный смысл, поскольку Новоазовский район или Горловка, если они переходят под контроль Украины, сразу ставят Донецк в уязвимое положение. Мы помним события 2014 года – вторжение россиян в Новоазовский район и соседние районы было связано с тем, что украинские войска фактически окружили Донецк", - отметил Палий.

По мнению историка, "Аваков предлагает сделать уязвимой всю это российскую конфигурацию и немного увеличить контроль".

"Возможно, Аваков надеется, что сегодня Россия могла бы легче проглотить какие-то мелкие продвижения", - предположил он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Арсен Аваков предложил ряд мер по постепенной деоккупации Донбасса. Своим предложениям глава МВД дал название "тактика мелких шагов, которым аплодируют все".