"Не буду рассказывать, как воевать": новый глава Минобороны раскрыл первые планы

В пятницу, 30 августа, президент Украины Владимир Зеленский представил Министерству обороны его нового главу – Андрея Загороднюка.

В ходе брифинга, который транслировался на официальной странице главы государства в Facebook, министр рассказал о своем видении работы на новой должности (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Он отметил, что намерен продолжить внедрять гражданские стандарты контроля над ВСУ, как в НАТО, и подчеркнул, что его ведомство также будет гражданским.

Андрей Загороднюк Скриншот видео

"Мы будем сотрудничать с военными и вырабатывать менеджерские решения. Я не буду рассказывать вам, как надо воевать, я гражданский человек. И мы не будем конкурировать с Генштабом. Но мы очень серьезно будем смотреть на то, как выполняются планы, решения, договоренности и приказы. Пока не будет настоящих изменений, мы будем лупати сю скалу, пока они не появятся. Это единственное, что мы можем вам пообещать", – сказал Загаороднюк.

Что касается установленных приоритетов в обновленном Минобороны, то он выделил три ключевых: первый приоритет – это военнослужащий, второй – настоящий переход на стандарты НАТО и третий – безжалостная борьба с коррупцией.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Верховная Рада 29 августа утвердила на должность министра обороны страны Андрея Загороднюка. За такое решение проголосовало 314 народных депутатов, 25 были против, 14 воздержались.

Андрей Загороднюк родился в 1977 году, имеет два высших образования. Является основателем и генеральным директором компании Дискавери –буровое оборудование (Украина), занимающейся проектированием, изготовлением и сервисным обслуживанием буровых установок.

В сентябре 2015 года Загороднюк возглавил Проектный офис реформ Министерства обороны Украины при министре Степане Полтораке.

Сообщается, что Загороднюк является также одним из представителей "волонтерского десанта" в Министерстве обороны. Поддерживал Евромайдан и помогал силам АТО на Донбассе.

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