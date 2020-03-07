Новосад "не поняла" претензий к Кабмину и раскритиковала Раду

Бывшая временно исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Анна Новосад не понимает претензий Верховной Рады к предыдущему составу Кабинета Министров.

Об этом она рассказала в интервью "Радіо НВ", отметив, что лично в свой адрес не услышала определенных замечаний, передает Гордон.

"Мне важно, каким образом происходило все то, что происходило на этой неделе. И, по-моему, она несколько нецивилизованная. Когда мы начинали работу в правительстве Гончарука, у нас было много разговоров на тему стратегии, планов. Сейчас, я так понимаю, времени на это нет, эти разговоры не ведутся", – сказала она.

Анна Новосад Радио Трек

По словам Новосад, министры не осознали, в чем заключалась претензия Верховной Рады к работе Кабмина.

"Главная претензия в том, что мы не поняли, какие к нам претензии. У меня как у министра образования и науки, очевидно, было много ошибок, мы не все успели. Но я не услышала артикулированный список замечаний к моей работе, работе моей команды", – добавила она.

Новосад подчеркнула, что не понимает курс нового правительства, потому ей будет сложно согласиться в него вернуться.

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"Я не понимаю приоритеты. Я не понимаю, как мы будем воплощать то, что уже начали, потому что непонятно, на какой корабль мы будем садиться, куда он плывет. Относительно господина Кременя. Я считаю, если ему будут предлагать эту должность, стоит воздержаться. К сожалению, Национальная академия педагогических наук не стала тем островком прогрессивных реформаторских настроений в сфере образования. Я считаю, что организация, которая очень часто покрывает плагиат и академическую недобропорядочность, и ее глава не имеют той репутации, чтобы продолжить те изменения, которые мы начали", – отметила бывший министр.

Как писал OBOZREVATEL, новоизбранный премьер Денис Шмыгаль озвучил приоритеты работы нового правительства, выступая в Раде.

Читайте на OBOZREVATEL полное досье на министров нового правительства, которых поддержала Верховная Рада 4 марта 277 голосами "за". Отметим, сохранить свои кресла удалось лишь некоторым министрам Кабмина Гончарука.

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