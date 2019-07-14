Новой люстрацией отвлекают внимание общества от возвращения во власть соратников Януковича – Порошенко

Законопроект о так называемой люстрации всех, кто работал на государственных и выборных должностях в Украине после Революции Достоинства, имеет целью отвлечь внимание общества от реализации реваншистского сценария возвращения во власть приспешников Януковича. Об этом пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил в эфире телеканала ICTV.

"Сначала я это воспринимал просто как шутку. А когда я убедился, я увидел в этом исключительно пиаровский, предвыборный сюжет. Какой смысл подавать законопроект в Верховную Раду, которая фактически прекратила свои полномочия, завершила свою работу и со всеми попрощалась? И вдруг президент регистрирует текст законопроекта. Документ не имеет ничего общего ни с демократическими традициями, ни с европейскими нормами", – отметил Петр Порошенко.

Петр Порошенко Пресс-служба "ЕС"

"Даже не пытайтесь сопоставить аргументацию люстрационных законов 14-го года, где были привлечены к ответственности те, кто расстреливал Майдан, голосовал за" законы 16 января", был в команде Януковича, призвали Путина ввести войска и начать оккупацию. Те, кто разрушили армию, разрушили государство – и на сегодня есть тому доказательства. И наоборот – те, кто, по утверждению наших международных партнеров, за 5 лет сделали больше, чем за четверть века до этого", – напомнил лидер" Европейской Солидарности ".

"Это подмена понятий, попытка отвлечь внимание от возвращения к власти "пятой колонны" Януковича и Путина. Богданы, портновы – это только первые ласточки. Коломойские – это попытка отомстить за ПриватБанк – это такая, знаете, мелкая месть. Мы видим реакцию стран послов "Большой семерки". и эта идея никак не будет воспринята миром и Украиной – мы видим реакцию здоровой части общества", – отметил Петр Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко заявил в эфире телеканала ICTV о тревожных событиях последних месяцев, которые свидетельствуют об усилении реваншистского давления на государственные достижения Украины, демонстрируют мощную гибридную атаку "пятой колонны" Кремля, которая после президентских выборов взялась восстанавливать свои позиции внутри нашего государства.

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