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2 января • обновлено в 13:28
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Новая глава Посольства США выступила с сильной речью в поддержку Украины

1.6т
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После окончания миссии Уильяма Тейлора Посольство США в Украине временно возглавила Кристина Квин. В своем первом видеообращении она выразила поддержку Украине и ее пути в Европу.

Ролик опубликовали на официальном YouTube-канале Посольства США в Киеве (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кристина Квин

Кристина Квин

Скриншот видео

"Здравствуйте и с Новым годом! Меня зовут Кристина Квин, и для меня честь работать временно поверенным в делах США в Украине. Я нахожусь в Украине уже шесть месяцев на посту главы Миссии США в Украине. Мне было приятно познакомиться с людьми во время пребывания в Киеве и путешествий в такие города, как Львов и Днепр. Я с восторгом встречаю новые вызовы и большую ответственность на посту руководителя команды Посольства США в Украине", – сказала дипломат.

Квин подчеркнула, что американская сторона тесно сотрудничает с украинскими партнерами ради продвижения общих целей.

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"В то время, когда руководство Посольства меняется, наша политика прочной поддержки Украины остается стабильной. Команда нашего посольства и в дальнейшем будет работать в тесном партнерстве с украинским правительством и гражданским обществом, поддерживая территориальную целостность и суверенитет Украины, а также реформы, которые помогут стране стать процветающей и построить свое европейское будущее", – подчеркнула она.

Кроме того, она отметила, что Украина достигла значительного прогресса за то короткое время, которое Квин находится на ее территории. В конце обращения она пообещала, что будет работать над тем, чтобы поддержка оказывалась и далее.

"Я с нетерпением жду сотрудничества с коллегами в Киеве и Вашингтоне, а также с нашими украинскими партнерами ради дальнейшего укрепления наших отношений. Спасибо!" – подытожила Квин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • о том, что Тейлор покинет должность временно поверенного в делах США в Украине с 1 января, стало известно 19 декабря. Тогда же Квин была названа его преемницей.

  • Тейлор сменил на посту посла США Мари Йованович, которая в мае покинула Украину. По федеральному закону он мог работать на временной основе максимум 210 дней.

  • В конце своей каденции он записал обращение к гражданам Украины, в котором похвалил ее за прогресс в решении конфликта на Донбассе и выразив поддержку от всех политических сил США.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персона
Уильям Тейлор
Место
Украина
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Александрович Валера
Александрович Валера
Лучше бы печеньки раздала
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Накосячившие американские дипломаты отбывают вна Уркаине наказание. Поэтому долго никто не хочет оставаться
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