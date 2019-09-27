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27 сентября • обновлено в 20:23
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Николай Томенко
Николай Томенко
Украинский политик Все статьи автора

Вибачення парламенту за імпічмент: невігластво та політична ненависть

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Тут вже зашкалює тролінг друзів Порошенка щодо "дивної, неадекватної й дибільної" статті від "Слуги народу" в Законі про імпічмент щодо вибачення ВР перед Президентом у разі неприйняття ВР рішення щодо усунення Президента з поста в порядку імпічменту.

Відкрию страшну таємницю - у статті 188 Регламенту України ця сумновідома стаття зафіксована і діє...з 10 лютого 2010 року. За неї проголосували 368 депутатів і підписав Регламент з цією ганебною статтею...Президент Віктор Ющенко! Інше питання щодо непотрібного Закону про імпічмент від команди Зеленського, який призвів до необхідності вилучення 17 статей Регламенту.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Насправді у відповідності з духом і буквою Конституції та Законами України потрібно було ухвалити лише Закон про спеціальні слідчі комісії і узаконити процедуру імпічменту. Але політична війна триває й у цій війні Конституція, закони і Україна нікому не потрібні!

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Автор
Николай Томенко Николай Томенко
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Украина
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
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