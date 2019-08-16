З одного боку варто заборонити рекламу марнославства політиків і чиновників (коли встановлюються подячні надписи чи читаються медійні оди за бюджетні кошти, що їх залучив депутат чи чиновник).

При палкому бажання можна встановити надпис з щирою подякою платникам податків за збудований об‘єкт чи добру справу за бюджетні кошти.

Натомість, біля об‘єктів де бездарно витрачені кошти, точно потрібно встановити вказівник із вказанням суми витрачених бюджетних коштів і ініціаторів їх освоєння.

Так, варто зробити пам‘ятну табличку Тулубу і К. біля вертодрому Януковича поблизу Канева, на який витрачено 135 мільйонів у 2012 році, чи на черкаській дамбі, де посохли всі дерева і вицвіли червоні ліхтарі встановлені з Ініціативи Пархаладзе і Черкаської влади за 9 мільйонів.

І по таких об‘єктах корисно водити туристів!

Між іншим, оновлена ідея про будівництво черкаського аеропорту і виділення для цього біля МІЛЬЯРДА гривень теж неоднозначна. Я порадив би все ж розпочати з доріг, якими пересувається 99 відсотків громадян. Для прикладу дорога з Черкас до Канева (кажемо Канів, розуміємо Тарас Шевченко) – це ганьба як для центральної, так і для місцевої влади!

Про річковий транспорт теж варто поміркувати. А для аеропорту краще шукати інвестора, а не гроші платників податків.

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