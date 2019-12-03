"Никаких компромиссов!" Порошенко дал важные наставления Зеленскому перед нормандской встречей

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинская делегация на нормандской встрече должна отстаивать позиции сохранения унитарности государства и требовать выполнения Россией безопасностного компонента перед политическим.

Такое заявление политик сделал с трибуны парламента. По его словам, украинская сторона должна четко принять дорожную карту по имплементации минского процесса, где компонент безопасности включительно с выводом войск, выводом российской техники и артиллерии предшествует политическому компоненту.

Порошенко также предостерег украинскую делегацию от двусторонних переговоров с Путиным, во время которых Украина будет лишена поддержки европейских партнеров.

Петр Порошенко дал важные наставления перед нормандской встречей

Кремль, который пытается ускользнуть из-под действия санкций, будет продвигать идею двусторонних переговоров Украины с боевиками, что является недопустимым – убежден Порошенко.

"Никаких компромиссов по унитарности государства. Никаких переговоров с боевиками. Ибо их "мышиный король" расположен в Кремле. И с ним надо вести переговоры. Украина должна быть защищена позицией наших союзников. Переговоры должны быть проведены совместно", – отметил пятый президент .

Политик также сказал, что все хотят мира и желают успеха украинской делегации. При этом украинский парламент должен быть мощным предохранителем, чтобы никто не пересек красные линии во время переговоров в нормандском формате.

Как писал OBOZREVATEL:

СМИ сообщили, что Зеленский и Путин могут встретиться в рамках саммита стран "нормандской четверки" 24 или 26 ноября.

В Кремле опровергли обе даты, заверив, что саммит должен состояться до конца года.

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что "нормандская встреча" состоится в конце ноября.

15 ноября пресс-служба Офиса президента Украины сообщила, что саммит в "нормандском формате", в рамках которого должны встретиться президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, состоится 9 декабря в Париже.

18 ноября в Кремле подтвердили, что саммит в "нормандском формате" состоится 9 декабря в Париже. О подготовке России к нему заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

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