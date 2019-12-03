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3 декабря • обновлено в 14:08
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"Никаких компромиссов!" Порошенко дал важные наставления Зеленскому перед нормандской встречей

1.4т
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Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинская делегация на нормандской встрече должна отстаивать позиции сохранения унитарности государства и требовать выполнения Россией безопасностного компонента перед политическим.

Такое заявление политик сделал с трибуны парламента. По его словам, украинская сторона должна четко принять дорожную карту по имплементации минского процесса, где компонент безопасности включительно с выводом войск, выводом российской техники и артиллерии предшествует политическому компоненту.

Порошенко также предостерег украинскую делегацию от двусторонних переговоров с Путиным, во время которых Украина будет лишена поддержки европейских партнеров.

Петр Порошенко дал важные наставления перед нормандской встречей

Петр Порошенко дал важные наставления перед нормандской встречей

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Кремль, который пытается ускользнуть из-под действия санкций, будет продвигать идею двусторонних переговоров Украины с боевиками, что является недопустимым – убежден Порошенко.

"Никаких компромиссов по унитарности государства. Никаких переговоров с боевиками. Ибо их "мышиный король" расположен в Кремле. И с ним надо вести переговоры. Украина должна быть защищена позицией наших союзников. Переговоры должны быть проведены совместно", – отметил пятый президент .

Политик также сказал, что все хотят мира и желают успеха украинской делегации. При этом украинский парламент должен быть мощным предохранителем, чтобы никто не пересек красные линии во время переговоров в нормандском формате.

Как писал OBOZREVATEL:

  • СМИ сообщили, что Зеленский и Путин могут встретиться в рамках саммита стран "нормандской четверки" 24 или 26 ноября.

  • В Кремле опровергли обе даты, заверив, что саммит должен состояться до конца года.

  • Посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что "нормандская встреча" состоится в конце ноября.

  • 15 ноября пресс-служба Офиса президента Украины сообщила, что саммит в "нормандском формате", в рамках которого должны встретиться президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, состоится 9 декабря в Париже.

  • 18 ноября в Кремле подтвердили, что саммит в "нормандском формате" состоится 9 декабря в Париже. О подготовке России к нему заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

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Автор
Глеб Иванов
Персоны
Петр Порошенко Владимир Зеленский
Тег
нормандский формат
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Южный Гарик
Южный Гарик
а Россия тут при чем? Минские написаны для украины и Донбасса,Россия просто гарант, как и Германия, и Франция
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фил филька
фил филька
петьке нужна в о й н а. ато кому он картонные бронежилеты втюхивать будет. опять таки европе нужны свежие почки сердца и другие органы. его можно понять))
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Громозека Иван
Громозека Иван
Ай да Петрушка,Ай да смешное чувырло!
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