"Вы дураки, что ли, ребята?" Бабченко предупредил Зеленского об угрозе нового Майдана

Протесты в Украине 6 октября против "формулы Штайнмайера" не были Майданом в полном смысле слова – это была предупредительная акция с целью обозначить "красные линии", за которые власти не следует выходить.

Президенту Зеленскому и его команде не следует пытаться выполнить Минские договоренности, поскольку они представляют собой филькину грамоту. По поводу участия президента России Путина в "нормандском" саммите также не следует беспокоиться. Главное – просто "ничего не трогать руками".

Такое мнение в блиц-интервью OBOZREVATEL высказал российский журналист Аркадий Бабченко.

– Считаете ли вы, что речь о реальной угрозе для власти в Украине?

– Пока что нет. Это была предупредительная акция, чтобы обозначить "красные линии".

Безусловно, это не настоящий Майдан. Но, если курс не изменится, думаю, всё до этого дойдет.

– Каково ваше мнение относительно выдвинутых власти требований (полный их список можно прочесть в конце этой публикации)?

– Считаю, что все эти условия, кроме последних двух, вполне выполнимы. Собственно, сейчас мы живем в реальности, когда эти условия не так уж осуществимы.

Но выход из "Минска", на мой взгляд, маловыполним. А про Богдана я ничего сказать не могу. Это уже не в моей компетенции (смеется).

– Согласны ли вы с тем, что выполнение даже нескольких озвученных условий будет означать конец "нормандских переговоров", в том числе ближайших с участием президента России Путина?

– Не думаю.

Для чего нужны были все эти "нормандские переговоры"? Все это было сделано в 2014-2015 годах, чтобы остановить продвижение танковых колонн России. И это продвижение остановили.

Дальше эти "нормандские переговоры" можно вести 5 лет, 10 лет. Сейчас это не имеет никакого значения. Потому что эта "раковая опухоль" на востоке Украины купирована. Статус-кво, который сохраняется на данный момент – это оптимальный вариант. Ничего лучше не придумать.

На данный момент есть только два варианта развития событий, убежден Бабченко

Я не понимаю, зачем нужны эти выборы на Донбассе, зачем его реинтегрировать обратно в Украину, на черта лысого это все нужно.

Просто стоят войска и держат эту "раковую опухоль", не дают ей расширяться, и всё, этого достаточно.

Поэтому, будет отменена "нормандская встреча" или нет – на мой взгляд, это вторичный вопрос.

Прошлая власть понимала, что "нормандский формат" – это филькина грамота, а пришла новая власть и почему-то решила, что эти договоренности надо выполнять. На кой черт? Вы дураки, что ли, ребята?

– И по поводу "раковой опухоли". Считаете ли вы, что имплементация "формулы Штайнмайера" может привести к тому, что она разрастется?

– Безусловно. Если это будет внесено в Конституцию Украины, она если и не разрастется, то будет узаконена, с этим уже ничего нельзя будет сделать.

– Каков ваш личный совет для власти Украины с точки зрения сохранения ее собственной жизнеспособности и с точки зрения интересов Украины?

– На данный момент есть только два варианта развития событий.

Первый – оптимистический. Когда нынешняя власть просто сидит и ничего не трогает руками. 5 лет они как-то пересидят.

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Знаете, это как когда обезьянку в космос запустили: ты там летай, но руками ничего не трогай.

Второй вариант – пессимистический. Майдан со всеми вытекающими.

Справка OBOZREVATEL. Список требований народного вече в Киеве 6 октября 2019 года:

Запретить внедрение особого статуса для отдельных районов Донетчины и Луганщины или любых других регионов Украины.

Запретить внедрение амнистии для боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Запретить отвод украинских войск от линии разграничения.

Запретить образование любых негосударственных военизированных формирований, в частности "народных милиций" на территории оккупированного Донбасса.

Запретить проведение выборов в любые органы власти или самоуправления на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР" до получения полного контроля по всей длине украино-российской границы.

Выйти из бесперспективного Минского формата и инициировать Будапештский формат переговоров.

Отправить в отставку главу ОПУ Андрея Богдана.

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