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7 октября • обновлено в 14:11
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Татьяна Гайжевская
Татьяна Гайжевская
корреспондент OBOZREVATEL Все статьи автора

"Вы дураки, что ли, ребята?" Бабченко предупредил Зеленского об угрозе нового Майдана

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Протесты в Украине 6 октября против "формулы Штайнмайера" не были Майданом в полном смысле слова – это была предупредительная акция с целью обозначить "красные линии", за которые власти не следует выходить.

Президенту Зеленскому и его команде не следует пытаться выполнить Минские договоренности, поскольку они представляют собой филькину грамоту. По поводу участия президента России Путина в "нормандском" саммите также не следует беспокоиться. Главное – просто "ничего не трогать руками".

Такое мнение в блиц-интервью OBOZREVATEL высказал российский журналист Аркадий Бабченко.

Считаете ли вы, что речь о реальной угрозе для власти в Украине?

– Пока что нет. Это была предупредительная акция, чтобы обозначить "красные линии".

Безусловно, это не настоящий Майдан. Но, если курс не изменится, думаю, всё до этого дойдет.

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Каково ваше мнение относительно выдвинутых власти требований (полный их список можно прочесть в конце этой публикации)?

– Считаю, что все эти условия, кроме последних двух, вполне выполнимы. Собственно, сейчас мы живем в реальности, когда эти условия не так уж осуществимы.

Но выход из "Минска", на мой взгляд, маловыполним. А про Богдана я ничего сказать не могу. Это уже не в моей компетенции (смеется).

Согласны ли вы с тем, что выполнение даже нескольких озвученных условий будет означать конец "нормандских переговоров", в том числе ближайших с участием президента России Путина?

– Не думаю.

Для чего нужны были все эти "нормандские переговоры"? Все это было сделано в 2014-2015 годах, чтобы остановить продвижение танковых колонн России. И это продвижение остановили.

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Дальше эти "нормандские переговоры" можно вести 5 лет, 10 лет. Сейчас это не имеет никакого значения. Потому что эта "раковая опухоль" на востоке Украины купирована. Статус-кво, который сохраняется на данный момент – это оптимальный вариант. Ничего лучше не придумать.

На данный момент есть только два варианта развития событий, убежден Бабченко

На данный момент есть только два варианта развития событий, убежден Бабченко

Я не понимаю, зачем нужны эти выборы на Донбассе, зачем его реинтегрировать обратно в Украину, на черта лысого это все нужно.

Просто стоят войска и держат эту "раковую опухоль", не дают ей расширяться, и всё, этого достаточно.

Поэтому, будет отменена "нормандская встреча" или нет – на мой взгляд, это вторичный вопрос.

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Прошлая власть понимала, что "нормандский формат" – это филькина грамота, а пришла новая власть и почему-то решила, что эти договоренности надо выполнять. На кой черт? Вы дураки, что ли, ребята?

И по поводу "раковой опухоли". Считаете ли вы, что имплементация "формулы Штайнмайера" может привести к тому, что она разрастется?

– Безусловно. Если это будет внесено в Конституцию Украины, она если и не разрастется, то будет узаконена, с этим уже ничего нельзя будет сделать.

Каков ваш личный совет для власти Украины с точки зрения сохранения ее собственной жизнеспособности и с точки зрения интересов Украины?

– На данный момент есть только два варианта развития событий.

Первый – оптимистический. Когда нынешняя власть просто сидит и ничего не трогает руками. 5 лет они как-то пересидят.

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Знаете, это как когда обезьянку в космос запустили: ты там летай, но руками ничего не трогай.

Второй вариант – пессимистический. Майдан со всеми вытекающими.

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Справка OBOZREVATEL. Список требований народного вече в Киеве 6 октября 2019 года:

  • Запретить внедрение особого статуса для отдельных районов Донетчины и Луганщины или любых других регионов Украины.

  • Запретить внедрение амнистии для боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР".

  • Запретить отвод украинских войск от линии разграничения.

  • Запретить образование любых негосударственных военизированных формирований, в частности "народных милиций" на территории оккупированного Донбасса.

  • Запретить проведение выборов в любые органы власти или самоуправления на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР" до получения полного контроля по всей длине украино-российской границы.

  • Выйти из бесперспективного Минского формата и инициировать Будапештский формат переговоров.

  • Отправить в отставку главу ОПУ Андрея Богдана.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт Минские договоренности Мирные переговоры в Минске
Персоны
Аркадий Бабченко Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Формула Штайнмайера Новости Донбасса
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Mega Death
Mega Death
Без разрешения американского посольства никакого майдана не будет. А Трамп уже послал Зе решать проблемы с Путиным))Так что пуст эти ховномовные селюки хоть миллион собирут на Майданах, они ничего не изменят. Разве что Украина станет ещё на несколько областей меньше))
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Питон Каа
Питон Каа
А если ЕС в ответ на такой демарш Киева и отказ от Минских договоренностей отменит "безвиз", которым украинцы пользуются в основном для работы в странах ЕС? И вся эта армия "заробитчан" вернется на родину, которая продолжает свою гражданскую войну на Донбассе? Ух как закипит этот котел страстей. Будет кому скакать на очередном майдане.
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филипп филипыч
филипп филипыч
меня одного смущает что он только что назвал пару миллионов украинцев раковой опухолью?
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