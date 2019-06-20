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"Ничего не должны делать": Зеленский отмахнулся от пленных украинских моряков

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Президент Украины Владимир Зеленский не собирается предпринимать дальнейших шагов по освобождению военнопленных в России моряков, поскольку Международный трибунал ООН уже признал незаконность действий Кремля.

Такое заявление в четверг, 20 июня, сделала пресс-секретарь президента Юлия Мендель, передает Inforesist.

"Санкции против России идут всегда параллельно с другими процессами. Когда мы говорим о переговорах на тему освобождения пленных, то мы должны говорить о каждом отдельном шаге по-разному. В данном случае не ставится под вопрос освобождения 24 военнопленных моряков, потому что уже есть решение Международного трибунала", – пояснила она.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Мендель также добавила, что Зеленский постоянно говорит о том, что моряки должны быть освобождены.

"И он (Владимир Зеленский – Ред.) отмечает, что тут мы уже ничего не должны делать. Есть решение суда, и это должно быть сделано. Если Россия это сделает, то как раз она докажет, что готова к Минским переговорам и к "нормандскому формату", – добавила пресс-секретарь.

Пленные моряки

Пленные моряки

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Международный трибунал ООН по морскому праву удовлетворил иск Украины и обязал Россию немедленно вернуть три украинских военно-морских корабля и отпустить 24 пленных моряков.

Московский городской суд отказался выполнять требования Международного трибунала ООН и оставил под стражей 24 пленных украинских моряков.

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Темы
Обострение в Азовском мореРоссийско-украинский конфликт
Персоны
Владимир ЗеленскийЮлия Мендель
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Дяченко Андрій
Дяченко Андрій
Так у НАС є Президент?
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леня зе
леня зе
правильно.это все попередныки.морячки по100к получили-факт.пэдро квартиры дал-факт.это цена за билет. рубль вход.выход два.
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