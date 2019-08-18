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Невозможно: Разумков сделал громкое заявление о войне на Донбассе

2.7т Читать материал на украинском

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает невозможным завершение войны на Донбассе в ближайшем будущем.

Об этом он сказал в интервью "НВ", отметив, что общество будет ожидать этого от его политической силы.

"Конечно, от нас будут хотеть быстрого окончания войны, хотя все понимают, что закончить быстро ее не удастся, и решает это совсем не парламент. Это большой путь, который должна пройти вся страна, все мы вместе", – сказал Разумков.

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Дмитрий Разумков

Дмитрий Разумков

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее советник Зеленского сделал тревожное заявление о "ракетной" войне с Россией, заявив, что Украине нужно готовиться к обороне.

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Темы
Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Персона
Дмитрий Разумков
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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Пигин Макс
Пигин Макс
Конечно невозможно, особенно если нет желания...
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Ivan Rus
Ivan Rus
Побольше рогулья в окопы Донбасса, а в Крыму настоящая российская армия ахахахаха
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