Невозможно: Разумков сделал громкое заявление о войне на Донбассе

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает невозможным завершение войны на Донбассе в ближайшем будущем.

Об этом он сказал в интервью "НВ", отметив, что общество будет ожидать этого от его политической силы.

"Конечно, от нас будут хотеть быстрого окончания войны, хотя все понимают, что закончить быстро ее не удастся, и решает это совсем не парламент. Это большой путь, который должна пройти вся страна, все мы вместе", – сказал Разумков.

Дмитрий Разумков скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее советник Зеленского сделал тревожное заявление о "ракетной" войне с Россией, заявив, что Украине нужно готовиться к обороне.

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