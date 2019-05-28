"Нетрезвое состояние, идиот, дурак": Мосийчук в прямом эфире поскандалил со зрителями

Народного депутата Игоря Мосийчука, который недавно вышел из состава Радикальной партии Олега Ляшко, заподозрили в появлении в прямом телевизионном эфире в нетрезвом состоянии.
Так, один из зрителей ZIK, в эфире которого украинский нардеп давал интервью и отвечал на вопросы аудитории, позвонил в студию и заявил: "По моему мнению, Мосийчук находится в нетрезвом состоянии".
"Вы можете оценивать как угодно. Я нахожусь в состоянии, в каком я есть", – ответил на это политик.
Игорь Мосийчук в эфире ZIK
Скрин видео
Около минуты спустя Мосийчук вспомнил об этом звонке и добавил: "Все эти уроды, которые звонят и рассказывают: нетрезвое состояние, идиот, дурак и тому подобное... Это все люди, которые направляются из определенного центра. Господи, дай им понимания (нардеп перекрестился. – Ред.)... Не будем уточнять, но мы все понимаем, из какого".
Ведущий передачи попросил политика высказываться с уважением к зрителям. "А у меня нет уважения?" – спросил нардеп.
"Просто человек позвонил, сказал, вы такой-сякой. Я скажу, откуда его попросили позвонить, чтобы дискредитировать меня. Вот и все", – сказал он.
Комментарии к видео
Комментарии к видео
Комментарии к видео
Как писал OBOZREVATEL, ранее Игорь Мосийчук предостерег Владимира Зеленского от предоставления обещаний президенту России Владимиру Путину без консультаций с народными избранниками.
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