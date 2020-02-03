"Несчастный": Шокин ответил на скандальное заявление Керри

Бывший генеральный прокурор Виктор Шокин подтвердил, что Администрация президента США Барака Обамы причастна к его отставке.

Об этом он сообщил ТСН, комментируя заявление бывшего госсекретаря Штатов Джона Керри.

"Прежде всего, я хочу его очень сильно поблагодарить, Джона Керри, потому что он в очередной раз сказал то, что я знаю давно. И об этом узнал весь мир. Он сказал о подлинных обстоятельствах моего незаконного увольнения. Он подтвердил факт давления на руководство Украины со стороны высших должностных лиц США, в частности, президента Барака Обамы, всей Администрации, послов и других. На одного Шокина столько людей", – сообщил он.

Шокин считает, что бывший вице-президент США Джозеф Байден использовал "всю мощь президента США", чтобы добиться его отставки. При этом, бывший глава ГПУ полагает, что заявление Керри связано с импичментом нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа.

"Иначе я не могу трактовать. И последний момент, хотел бы обратить внимание на то, кто работал по делу о Burisma, то там будет и пасынок, и Керри. Они (с пасынком – Ред.) пришли вместе, насколько я помню, Хантера Байдена привел именно Девон Арчер. Меня возмутил тот факт его цинизма, Байден взял всех уговорил каким-то образом, я думаю, что это лично Байден, и так на одного несчастного Шокина навалился вся Администрация США", – подытожил он.

Также Шокин добавил, что готов поехать в США, чтобы дать показания по этому делу.

Керри и Шокин

Как сообщал OBOZREVATEL, что экс-госсекретарь США Джон Керри заявил, что бывший генеральный прокурор Виктор Шокин должен был покинуть свою должность, чтобы "Украина выжила".

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