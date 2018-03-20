Непризнание выборов Путина: в Раде готовят еще одно постановление

Комитет по иностранным делам Верховной Рады планирует зарегистрировать альтернативный проект постановления, которым предлагается не признавать выборы президента РФ только на территории Крыма.

Об этом журналистам рассказала член комитета, нардеп от Блока Петра Порошенко Ирина Луценко, сообщает "Укринформ".

"Будет подано два постановления. Одно постановление подал "Народный фронт", другое постановление будет от членов Комитета по иностранным делам. Мы как члены Комитета по иностранным делам будем убеждать зал и определять позицию о том, чтобы не признавать выборы президента только в аннексированном Крыму", – пояснила она.

По ее словам, такая позиция фракции БПП и членов комитета основывается на том, что если Украина признает выборы президента нелегитимными по всей территории России, то не сможет договариваться с Путиным, даже по тем позициям, которые будут выгодны для украинской стороны.

Также она добавила, что нужно учитывать необходимость освобождения украинских заложников, которые находятся на территории России, и парламент может перейти к рассмотрению соответствующих проектов постановлений "если не сегодня, то завтра".

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Раде был зарегистрирован проект постановления о непризнании Украиной легитимности выборов президента России и победы на них Владимира Путина.