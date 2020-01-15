"Неприлично в воюющей стране!" Геращенко обратилась к Раде из-за сверхбольших премий чиновников

Чиновники насчитали себе необоснованно большие премии, которые не соответствуют экономическим результатам работы Кабинета министров.

Об этом заявила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко во время выступления на пленарном заседании Верховной Рады.

"Когда страна спала, сегодня в полночь появились посты премьер-министра правительства технократов не об успехах в экономике, не о реформах, а о зарплатах правительства, которые выросли в 1600 раз, с сакральным вопросом – нужны ли классным менеджерам высокие зарплаты. Ответ непопулистов очевиден – для того, чтобы привлечь классных менеджеров, нужны высокие зарплаты", – сказала она.

Геращенко обратилась к Раде из-за премий чиновников

Политик задалась вопросами профессиональное ли у нас правительство.

"Могут ли они похвастаться хоть одной реформой ли победили в войне? Есть ли успехи в экономике? Помогли малому и среднему бизнесу, педагогам? Очевидно, что нет!" – сказала она.

Политик также отметила, что недопустимо начисление премий лицам, которые возглавляют убыточные государственные предприятия, а размер премий в тысячи раз превышает заработную плату чиновников.

"Глубокие манипуляции этого поста в том, что никакие зарплаты правительство себе не подняло. У них остались несколько десятков тысяч гривен и через премии они подняли себе выплаты в 1600 раз. Сегодня у нас правительство технократов, которое на выборах обещало украинцам, что зарплаты учителей будут 4000 долларов. Оставили 4000 гривен, а сами получают по 500 тысяч премии. То же касается членов наблюдательных советов убыточных госпредприятий и силовых структур, таких как Генпрокуратура. Мы считаем, что это абсолютная манипуляция, которая неприличная в воюющей стране", – заметила Геращенко.

Парламентарий напомнила, что предыдущий созыв парламента ликвидировал ряд депутатских льгот в целях экономии бюджетных средств во время войны, зато власть Зеленского действует наоборот.

"В этом сессионном зале очень любят кивать на предшественников. Я хочу вам доложить, что предыдущий парламент – это тот, который снял депутатские льготы. Мы забрали бесплатные перелеты народных депутатов, так называемые оздоровительные, для того, чтобы показать – если мы пришли служить народу, то во время, когда народ затягивает пояса, это должны сделать и в том числе депутаты", – сказала народный депутат.

"Но сейчас здесь депутаты, а "слуги", которые сидят с великолепным загаром и можно себе только представить, что если слуги так хорошо отдохнули, то как же отдохнул народ", – добавила сопредседатель фракции.

Геращенко подчеркнула, что повышение заработных плат должно касаться всех бюджетников, а не отдельных министров и руководителей государственных учреждений.

"Мы считаем, что это глубокая манипуляция и Украины в "турборежиме" превращается в страну обманутых избирателей, которым на выборах обещали высокие зарплаты военным, учителям, врачам, госслужащего. Но что происходит? Если бы подняли зарплаты министрам, то по тарифной сетке это повышение получили бы и обычные госслужащие, работающие в министерствах, но на самом деле они снова получат несколько тысяч гривен.

Министры, которые последние несколько месяцев только и занимаются тем, что катаются на самокатах, постят посты когда нужно заниматься экономикой, себе выписали за четыре месяца премии по несколько сотен тысяч гривен. Наша фракция подготовила законопроект, чтобы эту несправедливость прекратить и призываю его поддержать", – подчеркнула парламентарий.

Как писал OBOZREVATEL, народный депутат из парламентской фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что конец эпохи бедности пришел не для всех Украинские, как обещал Владимир Зеленский, а для министров, руководителей государственных предприятий и членов наблюдательных советов.

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