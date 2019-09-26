"Неоценимая поддержка во время войны": Порошенко напомнил о роли США и ЕС для Украины

Украине необходимо сохранить двустороннюю поддержку со стороны Соединенных Штатов Америки и Европейского союза, а также не быть вовлеченной в международные скандалы.

Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в Польше, комментируя по просьбе журналистов публикацию стенограммы разговора президентов США и Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В то же время он подчеркнул, что не будет комментировать суть этого разговора: "Я не буду комментировать телефонные разговоры президентов других стран. Я считаю, что это точно не то дело, которым я должен заниматься".

"Позиция третья – все последние пять лет мы получали беспрецедентную двухпартийную поддержку со стороны американских конгрессменов, американских сенаторов, американских президентов и американского народа", – напомнил Порошенко.

Петр Порошенко

По его словам, для Украины жизненно необходимо сохранить двустороннюю поддержку. "Ни в коем случае нельзя Украине быть привлеченной к той предвыборной внутренней борьбе в Соединенных Штатах Америки, или в любых других государствах", – добавил он.

"Мы благодарны США за поддержку, которую они демонстрировали, оказывали Украине во время российской агрессии – санкциями, военной помощью, экономической помощью, миссиями советников", – сказал Порошенко.

Он особо отметил широкую помощь ЕС, которую получала Украина.

"Так же мы благодарны Европейскому Союзу. Это то на что Путин не рассчитывал, что 28 стран-членов объединятся и совместно примут решение и о санкциях против России, и об экономической, политической, технологической помощи, которую они оказывали Украине" , – сказал Порошенко.

"Сумма, которую предоставил нам ЕС, была беспрецедентной. Могу отметить, как человек, владевший полным объемом информации о переговорах безопасности Украины, без Ангелы Меркель, без Франсуа Олланда, без Эммануэля Макрона, сменившего Франсуа Олланда на посту президента Франции, санкции ЕС были бы невозможны. Потому что эти две страны представляли весь Европейский Союз", – заявил Петр Порошенко.

По его словам, в декабре Евросоюз должен рассмотреть вопрос о продлении санкций. А также выразил надежду, что последствия скандала между Украиной и США будут минимизированы.

"Именно поэтому я надеюсь, что сейчас дипломатическими усилиями последствия этого скандала будут минимизированы и нам удастся рассчитывать на продолжение санкций в декабре, если РФ откажется имплементировать Минские договоренности, которые были приняты пять лет назад и которые являются юридической базой для применения санкций против России как инструмент давления, чтобы она выполнила Минские договоренности", – отметил Петр Порошенко.

Он добавил, что это означает, что Россия должна вывести свои войска с оккупированных территорий, отдать неконтролируемый участок украинско-российской границы под контроль Украины, разоружить незаконные военные формирования и создать необходимые оборонные условия для начала политического процесса.

"Пока ни одного шага России в этом направлении мы не видим", – отметил он.

Как писал OBOZREVATEL, в среду, 25 сентября, в США опубликовали стенограмму резонансного разговора между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, из-за содержания которого американцы начали процедуру импичмента.

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