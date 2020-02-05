Немецкие политики приехали в "ДНР": в МИД жестко ответили

В непризнанную республику "ЛНР" с визитом прибыли представители немецкой ультраправой партии “Альтернатива для Германии”. Целью их визита стало участие в одном из мероприятий группировки.

Среди них член Ландтага Берлина от "Альтернативы для Германии" Гуннар Линдеманн и член правления регионального отделения данной партии Рихард Гретцингер.

В Министерстве иностранных дел отреагировали на визит немцев на оккупированные территории Украины и назвали его неуважением к суверенитету и территориальной целостности страны, пренебрежением основополагающими принципами международного права и национальным законодательством Украины.

В МИД напомнили, что эти политики уже ранее нелегально посещали ОРДЛО.

"Знаем, что демократические политические силы Германии поддерживают усилия федерального канцлера Ангелы Меркель в рамках "нормандского формата" по восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины в международно признанных границах, как и вообще позицию Федерального правительства по осуждению попыток российской агрессии против Украины, а затем ограничиваются от любых проявлений поощрения агрессивной политики РФ, направленной на подрыв украинской государственности", – отметили в МИД.

В свою очередь, журналист Александр Коваленко сообщил, что эти немцы осенью 2018 были так называемыми наблюдателями на нелегитимных выборах главарей непризнанных республик. Кроме того, эти немцы посещали оккупированный Россией Крим, передает sprotyv.info.

По данным журналиста, эти два политика участвовали в наиболее дерзких пропагандистских акциях. В то время как у “Альтернативы для Германии” в ландтагах 243 места, в основном слышно об участии в провокации именно Гуннара Линдеманна и Рихарда Гретцингера.

"По сути, это можно связать с тем, что до конца неясно, чем любая следующая акция, в интересах Кремля, может завершиться для принимающих в ней участие политиков. А потому, бросаются на передовую, не беспокоящиеся о дальнейшем развитии своей политической карьеры, готовые за деньги подвергать себя опасности, в первую очередь юридической/законодательной, эдакие, политические лемминги", – написал журналист.

По его мнению, они выполняют важную роль в нынешнем сценарии Кремля, в котором из такого политика, как Виктор Медведчук, создают образ миротворца международного уровня, принимающего участие в миротворческих конференциях Франции и Германии.

"Сейчас же мы видим не только последовательность действий: от выступления Виктора Медведчука в Бундестаге, но не с трибуны зала заседаний, а в зале, где любой желающий может организовать конференцию, посвященную будь то проблеме легализации марихуаны или межвидовых браков, пройдя соответствующие согласования и проверку, до визита в “ЛНР” представителей партии, помогшей организовать сие мероприятие Медведчуку в Бундестаге.

То есть создается видимость действий “миротворческих сил” международного окраса. В первую очередь для потребителей информационного фаст-фуда, что в России, что в Украине в равной степени. При этом эффекта для аудитории, не вникающей и не вдумывающейся, от присутствия даже таких политических леммингов, как Гуннар Линдеманн и Рихард Гретцингер, достаточно для потребления, удовлетворения и восхищения", – подчеркнул журналист.

Он обратил внимание не то, что Линдеманн и Гретцингер посетили именно "ЛНР", которое контролируется, по его словам, "триумвиратом ФСБ Козак-Бабич-Беседа, которые являются кураторами Виктора Медведчука".

В "ДНР", несмотря на отстранение Владислава Суркова, пока ехать боязно, там гарантий на безопасность не так много. Забавно выглядит это шапито. Забавно, по крайней мере, сейчас, но перспектива у него крайне негативная, ведь на этом шапито Медведчук продолжает получать электоральные баллы. В свою очередь, крайне толерантное отношение высших властей Германии к действиям, по сути, марионеток Кремля, лишь способствует продвижению агрессивных, реваншистских планов Москвы. Что же это, если не латентное пособничество стране-агрессору?" – написал журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "ДНР", которые лечатся в больницах псевдореспублики, пожаловались на отсутствие там лекарств и еды. По их словам, они выживают только благодаря тому, что провизию приносят некоторые местные жители.

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