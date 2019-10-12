Президент Германии В. Штайнмайер удивлен той реакцией в Украине на его предложение, высказанное несколько лет назад еще в качестве министра иностранных дел, касательно некоторого уточнения одного из пунктов Минских соглашений относительно временных рамок введения закона о специальном статусе Донбасса. Как бывший глава МИД ФРГ В.Штайнмайер не понимает острой критики со стороны бывших украинских партнеров, делая ударение, что его уточняющая формулировка всего одного из пунктов Минских соглашений никак не противоречит ни духу, ни смыслу этого документа. Для него не совсем ясно, почему ранее на переговорах украинская сторона официально поддерживала Минский процесс, подписав Минское соглашение и Декларацию лидеров четырех государств, которые входят в Нормандский формат, а сейчас политики, которые дали "добро", перейдя в оппозицию, остро критикуют.

Новости Почка Штайнмайера и формула Штрейкбрехера

Нас всех не удивляет критика Минского процесса со стороны радикальных сил, которые с самого начала противились Минским соглашениям, уповая на выгодность для нашего государства военного решения или подписания другого, более выгодного документа, возвращающего Донбасс Украине.

Здесь нужно внести ясность, в Европе хорошо понимают пагубность для Украины военной операции по освобождению временно оккупированных территорий, а касательно подписания нового документа, может быть европейцы и подписали бы новый, более благоприятный для нас текст, но его точно не подпишет Москва. Это понимают все, кроме тех, кто вносит в умы украинцев смятение, предлагая невыполнимые решения. Как специалист по конфликтам скажу, что Минские соглашения перекликаются с Эрдутским соглашением по мирной реинтеграции временно оккупированой территории восточной Славонии Хорватии.

При том, что Эрдутское соглашение было подписано после двух огромных военных побед хорватской армии над сепаратистами, тогда как у нас после событий в Илловайске и Дебальцево. При этом у хорватов тоже был пункт о местных выборах на временно оккупированной территории, как в Минском соглашении. В то время были в Хорватии свои радикалы, которые назвали такой пункт "зрадой", выступив против президента Ф.Туджмана – огромного патриота Хорватии, обвинив его в сдаче национальных интересов. Радикалы собирались блокировать мирный процесс не только политическими, но и силовыми методами. Но им был поставлен ультиматум – либо они подчиняются командам Верховного главнокомандующего, либо их разоружают и привлекают к ответственности. В Хорватии быстро вернули дисциплину и порядок, и страна вернула себе мирным путем восточную Славонию за два года.

Не буду лукавить, наверное, в Украине почти все были бы за возвращение Донбасса на условиях, которые были до оккупации. Но, к сожалению, тогда в 2014 г. кому-то не хватило сил и решительности остановить сепаратные тенденции, которые активно подогревались Кремлем. Все мы помним, что все началось с российского захвата Крыма и безвольной реакции Киева. Вот это бездействие и можно как раз классифицировать если не "зрада", то минимум преступная бездеятельность. В то тяжелое время, в период моего пребывания послом в Загребе у меня хорошо отпечаталась в памяти реакция главы дипмиссии одной из Среднеазиатских стран, который мне в лицо сказал: "Как можно проявлять такую бездеятельность в защите полуострова". Это был чуть ли не единственный случай в моей карьере, когда я не нашелся что ответить. Этот посол был обеспокоен, понимая, что если такая страна как Украина не дает отпор российскому агрессору, то какая судьба ожидает меньшие за размером государства – бывшие советские республики.

Снова на повестке дня опасные советы от якобы друзей Украины о пользе отказа от оккупированного Донбасса. Этот тезис поддержали часть украинских экспертов, повторяя этот в принципе кремлевский нарратив. Такие "друзья" дают совет политсилам национальной направленности посчитать : нужны ли им избиратели из временно оккупированных территорий, которые будут отдавать голоса за В.Медведчука, который в такой способ может и не получит большинство, но точно будет иметь в парламенте 40%. Многие сразу призадумались, так можно попасть на политическую периферию, а нужно ли это. Поэтому реинтеграцию целесообразно имитировать или скрыто тормозить. Конечно, это не отображает обеспечения государственных интересов, зато гарантирует избегание будущего выборного фиаско. Но за такой логикой, если Путин отдаст Крым, тогда у В.Медведчука точно будет больше 50%, а значит, в такой способ можно хорошо привязать Украину к Росссии. Но вас не смущает, что Москва все-таки предпочла оккупацию Крыма и части Донбасса, а не увеличивать электорат В.Медведчука…

Ну и пора, наконец, напомнить многим "экспертам", что выступления за отделение Донбасса есть выступлением против территориальной целостности Украины, и предусматривает ответственность перед законом.

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