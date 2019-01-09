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''Недооценили россиянок'': Герман оскандалилась заявлением о визовом режиме с РФ

5.1тЧитать материал на украинском

Экс-советница беглого президента Украины Виктора Януковича Анна Герман цинично заявила, что министр иностранных дел Павел Климкин недооценивает возможности и способности россиянок.

Так она прокомментировала его инициативу о введении биометрического визового режима с Россией и о постоянном ограничении на въезд в Украину мужчин из РФ в возрасте от 16 до 60 лет. Скандальное высказывание Герман прозвучало в эфире программы "Вечерний прайм" на телеканале "112 Украина" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Анна Герман

Анна Герман

Скриншот видео

"Знаете, мы здесь говорили о политиках ХХ и XXI века. Так Климкин, наверное-таки, принадлежит к ХХ веку, потому что он явно недооценивает российских женщин. Почему мужчин российских не надо пускать через границу? Почему такое мышление вчерашнего дня? Как будто в России женщины менее сильные и менее способны сделать какие-то акции, если им это нужно, чем мужчины. Поэтому это какой-то такой вчерашний подход. Я думаю, что Климкину стоит подумать о равенстве между мужчинами и женщинами. И эти вопросы гендерные явно не в пользу нашему министру иностранных дел", — смеясь высказалась скандальная экс-советница Януковича.

Анна Герман

Анна Герман

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Как сообщал OBOZREVATEL:

Персоны
Анна ГерманПавел Климкин
Место
Украина
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Gordon Yury
Gordon Yury
Дурой была, дурой и осталась...
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Иванова Раиса
Иванова Раиса
Стара курва хоче нагадати про себе
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Nemo Александр
Nemo Александр
Януковичу уже досоветовалась, теперь решила Климкину ценным советом помочь?
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