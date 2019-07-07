"Не тратьте время": Порошенко призвал Зеленского воспользоваться саммитом для ускорения вступления в ЕС

Саммит Украина-ЕС, который состоится 8 июля в Киеве, не должен стать "потерянным временем" и превратиться в протокольную формальность.

Его результатам должны стать углубление интеграции и двустороннего сотрудничества между нашим государством и Евросоюзом, заявил лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко во время выступления перед сторонниками в Ивано-Франковске, передает сайт политсилы.

"Опираясь на пятилетний опыт сближения с Евросоюзом, завтра мы ожидаем важнейших решений от саммита Украина-ЕС. Не тратьте время – это обращение и к президенту Зеленскому, и к нашим европейским партнерам. Смотрите за горизонт, думайте стратегически. Если сейчас Украина еще не готова подавать заявку, то мы сделаем это в 2023 году. А пока выполните те договоренности, которые я достиг во время последнего саммита", – призвал Петр Порошенко.

Политик напомнил, что во время своей президентской каденции вместе с европейскими партнерами принял стратегию укрепления двустороннего сотрудничества, которая включает в себя введение четырех союзов с ЕС – энергетического, цифрового, таможенного и шенгенского. Договоренности по этим союзам уже действуют – благодаря дипломатической работе команды Петра Порошенко. Теперь необходимо лишь проявить политическую волю высшего руководства государства для их систематического применения.

Петр Порошенко eurosolidarity.org

"Давайте делать энергетический союз с Европой, и тогда газ будет покупаться на границе Украины. Давайте дигитальный союз – это уникальный цифровой менеджмент, и по безвизу наши люди, которые будут ездить в Европу, не будут платить за роуминг – это будет честно. Давайте делать таможенный союз – и не потребуется так называемый таможенный или товарный безвизовый: когда отправляешь продукты украинских производств – не требуется таможенное оформление, все сделано. Давайте делать шенгенский союз – у нас сейчас уже есть безвизовый, но в украинцев вообще не надо проверять паспорта. Почему? Потому что мы европейцы – и это реально сделать", – предложил лидер партии Петр Порошенко.

Он подчеркнул, что Украина должна решительно отстаивать национальные интересы на международной арене, потому что другие государства за нас точного этого не будут делать. Поэтому надо ставить перед собой стратегические задачи, даже если они пока кажутся невозможными.

"Надо ставить амбициозные задачи, даже если кто-то не верит. Как они не верили в безвиз, Томос, Соглашение об ассоциации. Мы знаем, как это делать, мы это продемонстрировали, ваша поддержка поможет это реализовать. И тогда саммит 8 июля будет прорывным, а не просто событием для галочки для того, чтобы сделать совместное фото", – отметил Порошенко.

В новом парламенте вместе со своей политической силой "Европейская Солидарность" политик пообещал на международном уровне поддерживать любые шаги любых партий, которые способствуют европейской и евроатлантической интеграции – вступления Украины в ЕС и НАТО.

"Мы готовы поддерживать шаги нового президента в этом направлении, если они соответствуют европейской и евроатлантической стратегии. Укрепляют, а не раскалывают, как сейчас, международную коалицию в поддержку Украины. Смертельно опасно вернуться в ситуацию 2014 года, когда Украина оказалась один на один против агрессора", – отметил Петр Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко дал важные советы Зеленскому перед саммитом Украина-ЕС.

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