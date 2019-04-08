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"Не собираемся терпеть дальше!" Порошенко назвал, чем недовольны украинцы

2.4тЧитать материал на украинском

Украинцы в первом туре выборов президента показали, что не будут терпеть дальше коррупцию и нынешний уровень жизни в стране.

Об этом заявил кандидат в президенты и действующий глава украинского государства Петр Порошенко в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

"В первом туре выборов 31 марта 2019 года я услышал другие сигналы и сообщения от общества. Люди недовольны, потому что реформы движутся слишком медленно. Уровень жизни не удовлетворяет большинство украинских граждан. Не преодолена коррупция, трудно найти справедливость в судебной системе", – пояснил Порошенко.

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Петр Порошенко

Петр Порошенко

Скриншот из видео

По его словам, люди имеют право жаловаться и их претензии к власти – абсолютно объективны.

"Я понимаю и благодарю за сообщение украинцев: "Мы в таком формате не собираемся это терпеть!" – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Петр Порошенко заявил, что допустил две главных ошибки. Ими он считает кадровые вопросы и коммуникацию.

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Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Тег
Выборы 2019
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Шпакова Светлана
Шпакова Светлана
Спасибо, о, повелитель, что дал нам право жаловаться!
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Ему ещё осталось обвинить диючю владу ну для полного трэша !!!
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Енсен Рома
Енсен Рома
5 ЛЕТ ПОНАДОБИЛОСЬ .ЧТОБ ПОНЯТЬ ...
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