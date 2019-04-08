"Не собираемся терпеть дальше!" Порошенко назвал, чем недовольны украинцы

Украинцы в первом туре выборов президента показали, что не будут терпеть дальше коррупцию и нынешний уровень жизни в стране.
Об этом заявил кандидат в президенты и действующий глава украинского государства Петр Порошенко в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
"В первом туре выборов 31 марта 2019 года я услышал другие сигналы и сообщения от общества. Люди недовольны, потому что реформы движутся слишком медленно. Уровень жизни не удовлетворяет большинство украинских граждан. Не преодолена коррупция, трудно найти справедливость в судебной системе", – пояснил Порошенко.
Петр Порошенко
Скриншот из видео
По его словам, люди имеют право жаловаться и их претензии к власти – абсолютно объективны.
"Я понимаю и благодарю за сообщение украинцев: "Мы в таком формате не собираемся это терпеть!" – подчеркнул он.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Петр Порошенко заявил, что допустил две главных ошибки. Ими он считает кадровые вопросы и коммуникацию.
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