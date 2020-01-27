"За образом Голобородько - пустота": Зеленского сравнили с известными актерами-политиками

Президент Украины Владимир Зеленский, в отличие от других известных актеров-политиков, не имеет необходимых для управления государством знаний и навыков.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV художник, телеведущий и общественный деятель Сергей Поярков. По его словам, украинцам подсовывают некорректные примеры, сравнивая Зеленского с президентом США Рональдом Рейганом и губернатором Калифорнии Арнольдом Шварценеггером.

"Мы имеем ситуацию, когда за сценическим образом Голобородько стоит пустота. Человек не разбирается ни в чем, в чем должен разбираться президент", – считает Поярков.

"Нам с вами пытаются продать некорректные примеры. Например – "а вот Шварценеггер же чисто актер". Он десятилетиями в Республиканской партии, у него жена Мария Шрайвер, одна из клана Кеннеди. Он годами имел опыт, он научился. Его калифорнийцы выбрали как управленца, потому что знали, что он компетентный человек", – пояснил он.

Художник также напомнил, что Рейган был главой профсоюза актеров, и "десятилетия потратил на то, чтобы быть компетентным, после чего стал американским президентом".

На замечание, что у Зеленского есть опыт управления студией "Квартал 95", Поярков ответил: "Это абсолютная иллюзия. Зеленский руководил убыточным бизнесом, который за счет Коломойского был инструментом политического давления. "Квартал 95" не конкурировал с другими "Кварталами 95". Зеленский абсолютно не знает, что такое бизнес".

focus.ua Рональд Рейган и Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания назначил проверку канала "Прямой" после резких заявлений телеведущего Сергея Пояркова в адрес президента Владимира Зеленского.

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