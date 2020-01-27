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27 января • обновлено в 19:45
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"За образом Голобородько - пустота": Зеленского сравнили с известными актерами-политиками

2.8т
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Президент Украины Владимир Зеленский, в отличие от других известных актеров-политиков, не имеет необходимых для управления государством знаний и навыков.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV художник, телеведущий и общественный деятель Сергей Поярков. По его словам, украинцам подсовывают некорректные примеры, сравнивая Зеленского с президентом США Рональдом Рейганом и губернатором Калифорнии Арнольдом Шварценеггером.

"Мы имеем ситуацию, когда за сценическим образом Голобородько стоит пустота. Человек не разбирается ни в чем, в чем должен разбираться президент", – считает Поярков.

"Нам с вами пытаются продать некорректные примеры. Например – "а вот Шварценеггер же чисто актер". Он десятилетиями в Республиканской партии, у него жена Мария Шрайвер, одна из клана Кеннеди. Он годами имел опыт, он научился. Его калифорнийцы выбрали как управленца, потому что знали, что он компетентный человек", – пояснил он.

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Художник также напомнил, что Рейган был главой профсоюза актеров, и "десятилетия потратил на то, чтобы быть компетентным, после чего стал американским президентом".

На замечание, что у Зеленского есть опыт управления студией "Квартал 95", Поярков ответил: "Это абсолютная иллюзия. Зеленский руководил убыточным бизнесом, который за счет Коломойского был инструментом политического давления. "Квартал 95" не конкурировал с другими "Кварталами 95". Зеленский абсолютно не знает, что такое бизнес".

focus.ua

focus.ua

Рональд Рейган и Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания назначил проверку канала "Прямой" после резких заявлений телеведущего Сергея Пояркова в адрес президента Владимира Зеленского.

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Владимир Зеленский Сергей Поярков
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Украина
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Зотов Алексей
Зотов Алексей
Да, Поярков ,пример быдлячества в искЮсссстве.
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
НЕ МНОГО ОБ АВТОРЕ - По словам художника Сергея Пояркова, он заработал на депутатах Верховной Рады более миллиона долларов. Поярков числится помощником народного депутата Олеся Дония, однако в кулуары Верховной Рады ходит, чтобы реализовывать свои произведения. Стоимость его скульптур достигает $7 000, а картин — $10 000. В кулуарах художник чаще общается с представителями Партии регионов, «Батькивщины» и УДАРа. В новом созыве, как выяснил Фокус, его произведения уже приобрели лидер ударовцев Виталий Кличко и сын премьера Алексей Азаров. А вот с коммунистами и депутатами «Свободы» коммерческие отношения пока не складываются По его признанию, за все время посещения парламентских кулуаров более сотни народных избранников стали обладателями работ художника. На вопрос Фокуса, заработал ли он на депутатах миллион долларов, Поярков отвечает: «Сумма вашего прогноза ощутимо занижена" ТАКИМ ОБРАЗОМ ВЕЛИКИЙ ХУДОЖНИК ОБИЖЕН НЫНЕШНИМИ ПОКУПАТЕЛЯМИ - все нарисованы, а денег не дают. Э К С Е Р Т !Бл.. огер.Общественный деятель, телеведущий, военноначальник космических сил Украины.
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