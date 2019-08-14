"Не позволю этого": Разумков заступился за украинский язык в Раде

Лидер президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков пообещал сделать все возможное, чтобы народные депутаты в Верховной Раде разговаривали только на украинском языке.

В противном случае им будут отключать микрофоны, цитирует слова политика Интерфакс-Украина. Ведь Регламент парламента требует общения на государственном языке.

"Это корректно и правильно по отношению к Верховной Раде и своим коллегам. Я попробую сделать так, чтобы не позволить это (говорить на русском. – Ред.)", – подчеркнул Разумков.

Дмитрий Разумков "Цензор.НЕТ"

Напомним, 14 августа в Верховной Раде состоялось второе подготовительное заседание сессии нового парламента. В ходе него вспыхнул скандал с избранным народным депутатом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадимом Рабиновичем. Политик отказался выступать на украинском языке. Он продолжил разговаривать на русском даже после того, как ему сделали замечание.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Разумков заявил, что будет говорить на украинском языке только в Верховной Раде, но полностью переходить на него считает неправильным.

Также он говорил, что считает возможным диалог о более глубоком использовании русского языка на Донбассе.

Он отмечал, что намерен и дальше публично разговаривать на русском языке, пока продолжается оккупация Донбасса и аннексия Крыма.

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