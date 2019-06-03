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"Не понятно, кого выбрали": между Зеленским и Коломойским предрекли войну

1.2тЧитать материал на украинском

Между олигархом Игорем Коломойским и президентом Украины Владимиром Зеленским назревает конфликт.

Такое мнение высказал народный депутат Мустафа Найем, уточнив, что противостояние уже началось между друзями-кварталовцами и людьми бизнесмена.

"За две недели после инаугурации Игорь Коломойский расставил красные флажки, отмечая как можно большую территорию власти, на которые он претендует. Иногда вообще было непонятно, кого страна выбрала президентом – Зеленского или Коломойского. Но я уверен, что сразу после парламентских выборов Владимир Зеленский попытается восстановить паритет лидерства. И судя по развитию событий, мы еще будем задаваться вопросом, кто чьим был инструментом — Зеленский в руках Коломойского или телеканал 1+1 в умелых руках амбициозного артиста", - написал он в своем Телеграмм-канале.

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Коломойский и Зеленский

Коломойский и Зеленский

Найем утверждает, что конфликт между олигархом и президентом неизбежен.

"Но может случиться так, что, пока команда Зеленского будет строить модернизированное государство в смартфоне, Коломойский будет "кодить" старое доброе теневое княжество со своим личным ключом безопасности сроком на пять лет", - написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Коломойский подтвердил, что Зеленский отрекся от него.

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Персоны
Игорь КоломойскийВладимир Зеленский
Место
Украина
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Dell Alex
Dell Alex
"Иногда вообще было непонятно, кого страна выбрала президентом – Зеленского или Коломойского." Наивный афганский мальчик Мустафа... Ему непонятно )))) Он ведь думал, что голосовал за Зеленского, как 73% таких же дурачков... А теперь до него медленно начинает доходить, кто же в Украине нынче президент.
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