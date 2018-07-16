Відкритий лист / Офіційне звернення

Заступнику Генерального прокурора – керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України

Холодницькому Назару Івановичу

Насірова Романа Михайловича

Нещодавно в інтерв’ю телеканалу "Німецька Хвиля" Ви повідомили, що Вами були виявлені непоодинокі факти фальсифікації детективами НАБУ протоколів слідчих (розшукових) дій та інших матеріалів окремих кримінальних проваджень.

Ви також вказали, що оскільки на 250 детективів НАБУ є тільки 35 прокурорів САП, прокурори очолюваної Вами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури "вірили", що все, що вказане в протоколах, наданих детективами НАБУ, відповідає дійсності. Проте, після вивчення документів, ця віра і довіра зникла.

Я повністю підтримую Ваше твердження про те, що не можна притягувати людину до відповідальності тільки тому, що в неї прізвище відоме, і що вона апріорі вже є злочинцем, бо так телебачення каже. І, згадуючи мою справу, Ви вірно вказуєте, що завданням прокуратури є доведення винуватості особи у вчиненні конкретного злочину, в конкретний час, в конкретному місці, за конкретних обставин.

Ви декларуєте, що не хочете працювати з голослівними звинуваченням, вважаєте це методами НКВС, методами радянських спецслужб. З Ваших слів, зараз відбувається перекручування всього і полювання на людей тільки тому, що вони займають якісь посади.

Хочу підтвердити Вашу повну правоту. Усвідомлення проблеми є першим кроком до її вирішення. Разом з тим, публічні чвари між керівництвом САП та НАБУ підривають довіру як до нових антикорупційних органів, так і до правоохоронної системи загалом і дискредитують Україну в очах світової спільноти.

Вважаю, будь які публічні конфлікти між НАБУ і САП неприпустимі, їх взаємодія повинна відбуватись виключно в межах кримінального процесуального законодавства, коли кожен належним чином виконує свою роботу, а саме: НАБУ здійснює досудове розслідування, а САП здійснює процесуальне керівництво.

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Коли процесуальне керівництво не здійснюється, це призводить до "перегинів" в роботі НАБУ. Відчуття безконтрольності та безкарності провокує детективів НАБУ до численних порушень закону, маніпуляцій, перекручувань, а інколи і до відвертої брехні.

Описані Вами "недоліки" в роботі НАБУ я відчув на власному досвіді, як особа, проти якої було грубо сфабриковано кримінальну справу. Піар і пропаганда, яким НАБУ приділяє 90% свого часу, може і дає результати. Їм вдалося переконати людей у тому, що я винен тільки тому, що обіймав посаду Голови Державної фіскальної служби України.

Починаючи з 2 березня 2017 року моє ім’я намагалися змішати з брудом, проти мене була організована потужна медіа кампанія, а мене самого було незаконно заарештовано. Такими діями НАБУ намагається довести свою "ефективність", створити собі позитивний імідж "борців з корупцією". Проте справжніми борцями з корупцією є не ті, хто голосніше всіх кричить "корупціонер", а ті, хто законними методами може боротися з Реальними корупціонерами і довести винуватість корупціонера в суді.

Моя справа стала яскравим прикладом того, як можна невинувату людину "призначити" злочинцем. При цьому ніхто дотепер не зміг пояснити ні мені, ні моїм захисникам, ні зрештою суспільству, в чому саме мене обвинувачують. Відсутність доказів детективами НАБУ замінювалась кількістю томів "зібраних" матеріалів, 99% з яких є документи Державної фіскальної служби України та її територіальних органів, добровільно наданих на запити НАБУ. Якщо запитати, де докази проти Романа Насірова, детективи НАБУ вкажуть на 240 томів матеріалів справи. Переконаний, що саме так вони відповідали і Вам на аналогічне запитання.

Якщо ж запитати, в чому конкретно обвинувачується Роман Насіров, детективи НАБУ вкажуть на 774 сторінки обвинувального акту. В суді оголошено вже 250 сторінок обвинувального акту, але нічого крім переписування документів ДФС там немає.

Шкода, що Ви не читали обвинувальний акт проти мене. Щоб просто прочитати цей документ потрібно близько 25,8 годин часу або більше 3 робочих днів. Переконаний, що якби Ви його прочитали, то знайшли б у ньому не тільки абсурд і граматичні помилки, а й повну невідповідність вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Добре, що Ви розумієте відповідальність прокурора за результат розгляду справи в суді. І добре, що Ви почали усвідомлювати, наскільки сильно детективи НАБУ "підставили" прокурорів САП, направляючи в суд відверто сфабриковані, порожні за своєю суттю справи.

Шкода, що Ви як керівник групи прокурорів у моїй справі не вивчили ні матеріалів справи, які були зібрані НАБУ, ні матеріалів сторони захисту, які були надані стороні обвинувачення. Нагадаю, що за нашою ініціативою було проведено ряд експертиз, зібрано інші докази, які повністю спростовують інсинуації детективів НАБУ.

Саме тому я наполягаю, що усунувшись від виконання функцій процесуального керівника у моїй справі, на Вас особисто лежить відповідальність за все те беззаконня, що відбувалось зі мною протягом півтора року. Це беззаконня стало можливим тільки тому, що Ви як процесуальний керівник досудовим розслідуванням і керівник групи прокурорів по моїй справі не вчинили процесуальні дії і рішення, якими б були зупинені протиправні, а інколи і злочинні дії детективів НАБУ.

Переконаний, що безсторонній аналіз як матеріалів сторони обвинувачення, так і матеріалів сторони захисту, які були нами відриті в обсязі близько 80 томів, міг вберегти САП від направлення до суду сфальсифікованої проти мене справи.

Вважаю, що піддавшись істерії НАБУ з приводу якнайшвидшої передачі моєї справи до суду без належного її вивчення, прокурорами САП була допущена груба помилка.

Я неодноразово наголошував, що будучи народним депутатом України я голосував за закони про створення НАБУ та САП і всіляко підтримую боротьбу з корупцією в Україні. Проте боротьба з корупцією не повинна перетворюватись в "полювання на відьом" з використанням методів середньовічної інквізиції, коли будь-яку голослівно обвинувачену особу одразу ж спалювали на багатті.

Ефективна боротьба з корупцією можлива тільки за умови суворого дотримання чинного законодавства. Незаконні методи ніколи не можуть привести до законних результатів.

Саме тому я закликаю Вас як керівника групи прокурорів у моїй справі прийти в найближче судове засідання та особисто прочитати обвинувальний акт проти мене, надати належну правову оцінку всім процесуальним порушенням, допущеним під час досудового розслідування, вивчити матеріали сторони захисту, які ми готові повторно Вам відкрити, та прийняти законне та обґрунтоване рішення про відмову від державного обвинувачення, оскільки в моїх діях не має не тільки складу злочину, а взагалі події злочину, і одночасно прийняти рішення про притягнення усіх винних осіб, які сфальсифікували кримінальну справу проти мене, до кримінальної відповідальності. До речі, Печерський районний суд м. Києва вже зобов’язав Генеральну прокуратуру України відкрити кримінальне провадження за цим фактом.

Чим швидше Ви як керівник САП визнаєте помилки в цій справі, тим менше шкоди буде заподіяно мені, як незаконно притягнутому до кримінальної відповідальності, і правовій системі держави.

Я не сумніваюсь в тому, що суд дасть належну правову оцінку тому беззаконню, яке було допущено в цій справі, але я не хочу, щоб цей вирок остаточно дискредитував створенні антикорупційні органи.

Насіров Р.М.