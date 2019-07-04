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"Не отмоешься": в Киеве кандидата в нардепы второй раз поймали на подкупе

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Известный журналист и телеведущий Андрей Булгаров сообщил о том, что кандидат в нардепы Виталий Павлик, который пытался подкупить избирателей в Киеве, не реагирует на его обращения и продолжает свою деятельность.

Об этом журналист написал на своей странице в Facebook. "Так вот, я этому деятелю хочу сказать – 90-е прошли, если ты будешь ср*ть на гражданское общество, то оно на тебя такую кучу навалит – вовек не отмоешься", – обратился телеведущий к Павлику и спросил, почему он проигнорировал предыдущее сообщение.

Виталий Павлик

Виталий Павлик

"КиевВласть"

По словам Булгарова, кандидат сделал неудобства людям и нарушил их личное пространство. Журналист добавил, что Павлик вместо того, чтобы отреагировать, устроил "праздник" для детей.

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"Тебя вообще не гребет, что ты нарушаешь закон о выборах?" – написал Булгаров и обратился в полицию за оценкой ситуации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Булгаров сообщил о попытке подкупа избирателей на 216 избирательном округе в Киеве кандидатом в нардепы Виталием Павликом. Он без согласия людей заменил им почтовые ящики.

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Персоны
Виктор ПавликАндрей Булгаров
Место
УкраинаКиев
Теги
нардепподкуп
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