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"Не ограничены в троллинге": Зеленский отреагировал на отмену петиции о его отставке

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Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел обращение граждан об отмене петиции о его отставке и выступил с критикой инициативы.

Соответствующее заявление появилось на сайте главы государства.

"Искренне благодарен всем, кто подписал эту петицию, за гражданскую позицию и поддержку и, пользуясь случаем, обещаю оправдать ваше высокое доверие. Сообщаю авторам, подписантам обращения и всем заинтересованным гражданам, что я не поддерживаю электронную петицию №22/053988-еп относительно отмены электронной петиции № 22/053360-еп "За отставку президента Украины Владимира Зеленского", – сказано в заявлении.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Униан

Причиной этого, по его словам, является то, что украинское законодательство не предусматривает такой процедуры, как отмена петиции.

При этом, Зеленский назвал шуткой инициативу об его отставке. "Сегодня никто не ограничен в праве инициировать электронные петиции к власти, даже в определенной степени троллинговые, как упомянутая петиция о моей отставке, так как это один из механизмов демократии", – отреагировал он.

"Не ограничены в троллинге": Зеленский отреагировал на отмену петиции о его отставке

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы устроили борьбу петиций на сайте президента. Так, документ об отставке Зеленского собрал 60 189 голосов и перестал считать подписи далее.

В ответ было подано еще 13 петиций с просьбой отменить инициативу о снятии Зеленского с поста.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Владимир Зеленский
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Стерхова Венера
Стерхова Венера
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