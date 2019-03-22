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"Не надо давить!" Зеленский жестко заступился за русский язык

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Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский заступился за русский язык и призвал не давить на языки нацменьшинств.

Свою позицию он выразил в интервью журналистам ведущих западных СМИ. Видео разговора было опубликовано на канале Зеленского в YouTube.

"Украинский язык – государственный язык. Страна и власть должны поддерживать и развивать русский язык и языки меньшинств. Не надо давить их языки. Не надо давить русский язык", — сказал Зеленский.

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Он добавил, что украинский язык прекрасен, когда на нем говорят грамотно.

"Все переходят на украинский язык с большим удовольствием. Все будет. Все будут говорить на украинском языке. У нас следующее поколение будет говорить все по-украински", — подчеркнул Зеленский.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что с Российской Федерацией придется вести переговоры, чтобы прекратить стрельбу на Донбассе.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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